تجهیز و توسعه تنها مرکز درمانی سطح دو درشرق هرمزگان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان میناب در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به اینکه شهرستان میناب به عنوان قطب درمان شرق استان مطرح است و تنها مرکز درمانی سطح دو شرق استان در این شهرستان فعالیت داردازاهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه رفع نواقص و مشکلات بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) از دیر زمان در برنامه دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد، افزود: برای تامین تجهیزات تخصصی موردنیاز و نیروهای متخصص این بیمارستان تصمیمات ویژه ای گرفته شده است.

راه اندازی بخش ان آی سی یو در بیمارستان میناب

شکاری گفت: با توجه به تولد بیش از شش هزار نوزاد در زایشگاه میناب طی یک سال گذشته، ضرورت راه اندازی بخش مراقبت های ویژه نوزادان در میناب بیش از پیش احساس می شود.

وی یادآور شد: با تامین چهار دستگاه ونتیلاتور توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و تحویل آن به میناب و اخذ مجوز های لازم برای جذب 13پرستار و کسب آموزش های لازم در آینده ای نزدیک شاهد فعالیت این بخش در بیمارستان میناب خواهیم بود.

تهیه دستگاه سی آرم/ تجهیز اتاق عمل بیمارستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه تنها متخصص جراح مغز و اعصاب مستقر در بیمارستان میناب دارای برد تخصصی و رتبه دوم کشوری است، افزود: با تجهیز اتاق عمل به دستگاه سی آرم و و جذب تکنیسین اتاق عمل شرایط انجام سخت ترین جراحی های نخایی از جمله انواع دیسک ها در بیمارستان میناب فراهم آمده است.

تجهیز بیمارستان به دستگاه ماموگرافی و آرتروسکوپ

محمد شکاری عنوان کرد: با پیگیری های مداوم انجام شده، دستگاه مامو گرافی برای تشخیص بیماریهای سینه در زنان با اخذ مجوز های لازم خریداری و در اختیار بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به آمار بالای جمعیت جوان و ورزشکار و همچنین حجم بالای سوانح رانندگی در شهرستان میناب وجود دستگاه آرتروسکوپ که در جراحی های اورتوپدی کارایی دارد، یکی از نیاز های غیر قابل انکار در بیمارستان میناب است،که با تلاشهای صورت گرفته تامین اعتبار و طی سه ماه آینده خریداری و پس از ورود به کشوربه بیمارستان میناب انتقال داده می شود.

راه اندازی بخش هرمون در آزمایشگاه بیمارستان

شکاری از راه اندازی بخش هرمون در آزمایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب خبرداد و اظهار داشت: با همت دانشگاه علوم پزشکی دستگاه الیزا با اعتباری بالغ بر یک صد میلیون ریال خریداری و راه اندازی و از اول تیر ماه سال جاری امکان انجام آزمایش هرمون در آزمایشگاه بیمارستان میناب فراهم خواهد آمد.

فعالیت رسمی طب اورژانس در بیمارستان میناب

وی افزود: با گذشت یک ماه از فعالیت آزمایشی طب اورژانس در بیمارستان میناب و ایجاد رضایتمندی بیماران و همراهان و همچنین پایین آمدن تنش های موجود در اورژانس از اول تیر ماه سال جاری این متخصصان با ارائه یک برنامه مدون و به روز فعالیت خودرا به صورت رسمی با ثبت اطلاعات کامل و دقیق بیماران آغاز خواهند کرد.

لزوم تقویت توان برق بیمارستان میناب

وی با اشاره به لزوم تقویت توان برق بیمارستان میناب افزود: با توجه به اضافه شدن چهار بخش جدید واحداث و راه اندازی بخش های ام آر آی و تالاسمی به مجموعه بیمارستان ضرورت تقویت توان برق این مرکز درمانی بررسی و طی جلسه ای با حضور فرماندار و مدیر شرکت برق میناب مطرح شد.

رفع نواقص طرح امام حسین توسط دانشگاه

شکاری با بیان اینکه از 72 خانه بهداشت احداثی طرح امام حسین(ع)، 22خانه بهداشت به میناب اختصاص داشت، اظهار کرد: 13خانه بهداشت با موفقیت تکمیل و به بهره برداری رسیده و 9 خانه بهداشت باقی مانده پس از تامین اعتبار توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان باهمکاری شبکه بهداشت میناب رفع نواقص و به بهره برداری خواهد رسید.

تحویل دستگاه جدید اکو کاردیوگرافی به بیمارستان میناب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابراز داشت: با توجه به اینکه بیمارستان میناب پس از بندر عباس مهمترین مرکز درمانی استان است برای ارائه خدمات بهتر و دقیق تر به مراجعان این مرکز درمانی یک دستگاه اکو کاردیوگرافی جدید خریداری و جایگزین دستگاه قدیمی خواهدشد.

بهره برداری از ام آر آی شرق همزمان با دهه فجر

شکاری اضافه کرد: عملیات احداث تنها مرکز ام آر آی شرق استان با اعتباری بالغ بر500میلیون تومان در محوطه بیمارستان میناب آغاز شده و با جدیت پس از انجام بررسی های فنی پی گرفته خواهد شد و در دهه فجر سال جاری تجهیز و به بهره برداری خواهد رسید.

تجهیز آمبولانس ها ی بیمارستان به ونتیلاتور

وی ادامه داد: بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب دارای دودستگاه آمبولانس است که متاسفانه هیچکدام به دستگاه ونتیلاتو مجهز نیست.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری هیئت امنای بیمارستان و ورود بخش خصوصی این مشکل نیز در آینده ای نزدیک مرتفع شود.

چیدمان پرسنل بیمارستان نیاز به اصلاح دارد

شکاری بیان داشت: براساس شاخص های موجود دو سوم از پرسنل هر بیمارستان می بایست پرسنل در مانی و یک سوم نیروهای اداری پشتیبانی اما در بیمارستان میناب چیدمان نیروها حدودا برعکس این شاخص به کار گیری شده است و نیاز به اصلاح دارد.

وی با بیان اینکه در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب روز به روز شاهد پیشرفت و توسعه وارتقای سطح رضایتمندی بیماران و پرسنل آن هستیم عنوان کرد: تلاش و پیگیری های پرسنل و مدیریت این مرکز درمانی قابل تقدیر است.

معاون درمان دانشگاه، رئیس دفتر پرستاری، مدیر امور مالی، مدیر دفتر فنی، مدیر منابع انسانی و مدیر بودجه دانشگاه در این سفر و بازدید یک روزه به بیمارستان میناب رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را همراهی کردند.