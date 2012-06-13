رشد 253 درصدی مشارکت کارآفرینان لرستانی در جشنواره امتنان

حامد ویس کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال قبل تعداد 249 کارآفرین استان در ششمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر ثبت نام کردند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که در هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان که طی سالجاری برگزار می شود 880 نفر ثبت نام کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه 144 طرح به مرحله بازدید میدانی هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان ورود پیدا کرده اند، ادامه داد: با تشکیل کارگروه علمی در این رابطه تعداد 9 طرح برگزیده انتخاب شدند.

ویس کرمی تصریح کرد: از این تعداد طرح برگزیده 5 طرح در بخش صنعت، 3 طرح کشاورزی و یک طرح در بخش خدمات انتخاب شدند.

وی زمان برگزاری جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر لرستان را چهارم تیرماه سالجاری عنوان کرد.