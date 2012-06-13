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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

ویس کرمی در گفتگو با مهر:

رشد 253 درصدی مشارکت کارآفرینان لرستانی در جشنواره امتنان

رشد 253 درصدی مشارکت کارآفرینان لرستانی در جشنواره امتنان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به رشد 253 درصدی مشارکت کارآفرینان این استان در جشنواره امتنان از کارآفرینان اظهار داشت: 9 طرح برگزیده هفتمین جشنواره کارآفرینان لرستان انتخاب شدند.

حامد ویس کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال قبل تعداد 249 کارآفرین استان در ششمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر ثبت نام کردند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که در هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان که طی سالجاری برگزار می شود 880 نفر ثبت نام کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه 144 طرح به مرحله بازدید میدانی هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان ورود پیدا کرده اند، ادامه داد: با تشکیل کارگروه علمی در این رابطه تعداد 9 طرح برگزیده انتخاب شدند.

ویس کرمی تصریح کرد: از این تعداد طرح برگزیده 5 طرح در بخش صنعت، 3 طرح کشاورزی و یک طرح در بخش خدمات انتخاب شدند.

وی زمان برگزاری جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر لرستان را چهارم تیرماه سالجاری عنوان کرد.

کد مطلب 1625813

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