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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

طی سال 90:

HIV 69 و 3 هزار هپاتیت بی در واحد خون مثبت بوده است

HIV 69 و 3 هزار هپاتیت بی در واحد خون مثبت بوده است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون ایران از مثبت بودن HIV 69 و همچنین 3 هزار و 831 هیاتیت بی در واحدهای خون کل کشور خبر داد.

محسن منشدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آلودگی خون های اهدا کننده، اظهار داشت: طی سال گذشته 3 هزار و 831 واحد خون هپاتیت بی مثبت بوده که نسبت به کل درصد خون 19 درصد بوده و 69 مورد نیز HIV مثبت بوده است.

وی گفت: آمار های آلودگی های خون از طریق اهدای خون بسیار پایین است و این امر نشان دهنده انتخاب و آزمایش ها است و همچنین ما به دنبال سالم ترین افراد هستیم.

وی افزود: در حال حاضر هموبیژیلنس پایش خون را در سازمان خون تشکیل دادیم که از مرحله تولید و تزریق، گردش و پایش خون اگر مشکلی باشد باید گزارش شود.

وی تصریح کرد: خون ها را بیمه می کنیم تا فردی از این خون ها دچار مشکل شد بتواند از بیمه هزینه خود را دریافت کند.

وی اظهار داشت: تا کنون هیچ گزارش مبنی بر این موضوع نداشتیم و این امر نشان دهنده پاک بودن خون است.
 

کد مطلب 1625814

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