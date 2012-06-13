HIV 69 و 3 هزار هپاتیت بی در واحد خون مثبت بوده است

محسن منشدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آلودگی خون های اهدا کننده، اظهار داشت: طی سال گذشته 3 هزار و 831 واحد خون هپاتیت بی مثبت بوده که نسبت به کل درصد خون 19 درصد بوده و 69 مورد نیز HIV مثبت بوده است.



وی گفت: آمار های آلودگی های خون از طریق اهدای خون بسیار پایین است و این امر نشان دهنده انتخاب و آزمایش ها است و همچنین ما به دنبال سالم ترین افراد هستیم.



وی افزود: در حال حاضر هموبیژیلنس پایش خون را در سازمان خون تشکیل دادیم که از مرحله تولید و تزریق، گردش و پایش خون اگر مشکلی باشد باید گزارش شود.



وی تصریح کرد: خون ها را بیمه می کنیم تا فردی از این خون ها دچار مشکل شد بتواند از بیمه هزینه خود را دریافت کند.



وی اظهار داشت: تا کنون هیچ گزارش مبنی بر این موضوع نداشتیم و این امر نشان دهنده پاک بودن خون است.

