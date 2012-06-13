دانشمندان ایرانی انحصار ساخت داروهای حیاتی را شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز چهارشنبه با ارسال پیامی به اولین کنفرانس بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران در اردبیل که دقایقی پیش آغاز شد، با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر کشور در حوزه پزشکی و سایر حوزه ها و افزایش سهم ایران از پیشبرد دانش بشری در دنیا حضور کشور ایران در این عرصه ها را آشکار دانست.

در بخشی از این پیام آمده است: بی تردید پیشرفتهایی که در عرصه علوم و تحقیقات علمی و پژوهشی در جهان رخ داده بسیار خیره کننده و شگرف بوده، چنانچه در دهه های اخیر جنبشهای علمی در شتابی سریع و برق آسا دانش بشری را به سوی همگرایی و هم افزایی سوق داده است که از ره آورد آن علوم متنوعی در جوامع بشری پا به عرصه نهاده و در مسیر خدمت به علم و بشریت نقش کاربردی ایفا می نماید.

این پیام افزوده است: بیو شیمی فیزیک یکی از دانشهای بین رشته ای است که با استفاده از اصول و مفاهیم متنوع و بسیار پیچیده علم فیزیک، شیمی و زیست شناسی مسائل بنیادی و زیست شناختی را مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.

امروزه بشریت با اشراف به برخی بیماریها در صدد است بیماریها را در سطح مولکولی و مکانیسم آنها مورد بررسی و شناخت علمی قرار دهد و این شناختها در حوره ماهیت، تغییر اشکال در تاخوردگی پروتئینها و ساختار عملکرد آنزیمها و بیان ژنها تعریف و توصیف می شود.

وحید دستجردی در این پیام تاکید کرده است: بی شک علم بیوشیمی فیزیک در حوزه پزشکی نقش حیاتی را بازی نموده و کاربردی ترین کارکرد را در برابر بحرانهای بشری ایفا کرده است و جهان در عرصه فیزیک، پزشکی سلولهای بنیادی، شیمی و دارو سازی پیشرفتهای بزرگی را توسط محققین و پژوهشگران گرانقدر شاهد بوده است و جهش و توسعه علمی مرهون و مدیون دانشمندان، عالمان و محققین پژوهشگر در این حوزه می باشد.

وزیر بهداشت در بخش پایانی این پیام آورده است: جای بسی مسرت و خوشبختی است که محققین و پژوهشگران کشورمان با روحیه جهادی در حوزه تحقیقات دارویی و دارو سازی وارد شده و با دستیابی به فناوریهای پیچیده سلولهای بنیادی با همت و تلاش شبانه روزی موفق به ارائه مقالات ارزنده علمی به مراجع علمی و بین المللی شده اند.