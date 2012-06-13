به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح چهارشنبه در نشست ستاد طرح‌های مهر ماندگار در استان بوشهر که با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی از سوی دولت برای آبادانی کشور صورت گرفته که شاهد این تلاش‌های در همه عرصه‌ها از جمله انرژی هسته‌ای هستیم.

وی اضافه کرد: در حالیکه کشور تحت تهدیدها و تحریم‌های فراوانی قرار دارد ولی با تلاش دولت خدمت‌گذار ایران اسلامی در حال حاضر در اوج عزت و اقتدار به سر می‌برد.

استاندار بوشهر ادامه داد: تلاش‌های خوبی از سوی دولت‌های نهم و دهم در استان بوشهر ضورت گرفته که از جمله می توان به اختصاص یک‌هزار و 420 میلیارد تومان به استان بوشهر در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد در حالیکه در سه برنامه پنج سال توسعه در استان بوشهر حدود 420 میلیارد تومان به استان بوشهر اختصاص یافته بود.

وی به طرح پروژه‌های مهر ماندگار اشاره کرد و بیان داشت: این طرح گام بلندی است که توسط دولت برای عمران و ابادانی کشور و در راستای خدمت‌گذاری بیشتر در پایان دوره خدمتی اجرا می‌شود.

جهانبخش اضافه کرد: امیدواریم با افتتاح پروژه‌ها در زمان تعیین شده گام موثر و بزرگی در راستای توسعه همه جانبه استان بوشهر برداشته شود و روند توسعه این استان شتاب بیشتری بگیرد.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای اجرای هر چه هبتر طرح مهر ماندگار شد و افزود: دولت دهم همه تلاش خود را برای اجرای این پروژه‌ها به کار گرفته تا دولتهای بعدی تعهد کمتری برای اجرای این پروژه‌ها داشته باشند.

استاندار بوشهر گفت: بیش از 20 پروژه با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در قالب مهر ماندگار در استان بوشهر تعریف شده است که در مدت یک‌سال به بهره‌برداری می‌رسد.