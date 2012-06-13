اجرای پنج طرح پتروشیمی در قالب طرح مهر ماندگار در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان صبح چهارشنبه در نشست ستاد طرح‌های مهر ماندگار در استان بوشهر اظهار داشت: از مجموع 18 طرح پتروشیمی که در قالب طرح مهر ماندگار در سطح کشور اجرا می شود پنج طرح در استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح مهر ماندگار در مجموع 900 طرح کلان ملی را اجرا می کند که این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری 170 هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور به ظرفیت‌های بالای سرمایه گذاری در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های مهر ماندگار در حوزه‌های انرژی، آب، کشاورزی، ورزش و بهداشت و درمان مربوط به استان بوشهر است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به کشاورزی و تامین آب مورد نیاز کشاورزان در استان بوشهر، افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌های خوبی در این راستا صورت گرفته است که امیدواریم شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.

محرابیان به احداث سد برای تامین آب مورد نیاز استان در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: این سدها پیشرفت خوبی داشته‌اند و امیدواریم با بهره‌برداری از این سدها و شبکه‌های آبیاری پایین دستی شاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر بخش کشاورزی در استان بوشهر باشیم.

وی از پیشرفت مناسب طرح‌های مهر ماندگار در استان بوشهر خبر داد و گفت: طرح‌های پتروشیمی و میادین مشترک گازی در منطقه عسلویه بیانگر توان بالای متخصصان و مهندسان داخلی کشور است.

دستیار ویژه رئیس جمهور به توان بالای متخصصان داخلی برای اجرای این پروژه ها اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها عموما بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌کنیم طی امسال و سال آینده 11 فاز پارس جنوبی به مرحله تولید برسد.