تصویب 1361 طرح برای توسعه کشاورزی ایلام/معرفی 500 طرح به بانکهای عامل

حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی و زیربخش‌های آن تصویب شده است.

وی ادامه داد: قرار است در نخستین فرصت این تعداد طرح‌ کشاورزی تصویب شده برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل استان ایلام معرفی شود.

عسگری عنوان کرد: توسط رهبر انقلاب، امسال تحت عنوان سال تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده، دولت در راستای تحقق این سفارش و توجه گرانبها، تمام تلاش و اهتمام خود را به کار گرفته است تا با نامی نیک و عملی شایسته و درخور نام امسال، مطابق انتظارات به سوی خدمتگزاری پیش برود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و 360 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 105 میلیارد تومان در کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان ایلام مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از جمع طرح های یاد شده، 537 طرح به بانک های عامل ارجاع شده است و پرونده های آنان به منظور پرداخت اعتبارات در دست بررسی و اجرا شدن است که تاکنون 39 طرح از این تعداد عقد قرارداد شده و هفت میلیارد و 600 میلیون ریال به آنان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: ارتقا سطح تولیدات کشاورزی و توسعه آن، طرح هایی با بازدهی بالا و دارای توجیه اقتصادی برای تمام شهرستان ها با توجه به تقاضاها در نظر گرفته شده است که قطعأ بخش کشاورزی استان را در آینده متحول خواهد کرد.

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون بالغ بر 150 میلیارد ریال اعتبار در بانک های استان برای ارائه تسهیلات در بخش های مختلف کشاورزی استان در نظر گرفته شده است که این اعتبار به میزان 170 میلیون ریال برای ایجاد هر شغل در بخش کشاورزی است.

عسگری با بیان اینکه استان ایلام در بخش کشاورزی برای رسیدن به اوج بالندگی و خودکفایی رهنمون شود، نیازمند فرهنگ و کار جهادی است، عنوان کرد: در شرایط کنونی که تولیدات کشاورزی به نقطه قوت و شاخص اصلی توسعه هر جامعه ای تبدیل شده، باید تمام جامعه در خصوص ارتقاء سطح تولیدات بخش کشاورزی احساس مسئولیت کند چرا که بدون کار و تلاش، توفیقی در این زمینه حاصل نخواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام با بیان اینکه در آینده نزدیک با توجه به اهتمام و جدیت مسئولان و دست اندرکاران توسعه بخش کشاورزی استان، به مابقی طرح ها نیز اعتبارات اعطا خواهد شد، یادآور شد: بخش کشاورزی استان از بخش هایی است که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود، خود را به کشور بازشناساند و این امر زمانی محقق خواهد شد که مشارکت، همکاری و تعامل میان دستگاه های مرتبط در بخش کشاورزی به بالاترین سطح ممکن برسد.