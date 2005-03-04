قهرماني مقتدرانه تقي داداشي در جام تختي

به گزارش خبرنگار" مهر" داداشي كه در رقابت هاي ليگ برتر نيز كارنامه درخشاني از خود به جاي گذاشته بود، در بيست و پنجمين دوره رقابت هاي جام تختي توانست به مدال طلا دست يافت. اين كشتي گير جوان مازندراني در ديدار نهايي وزن 55 كيلوگرم كشتي آزاد، جليل جگرگوشه را شكست داد. داداشي در دور مقدماتي نيز بسيار مقتدر ظاهر شد و توانست محمد اصلاني كشتي گير مطرح اين وزن و دارنده عنوان قهرماني آسيا و چهارمي مسابقات جهاني نيويورك را شكست دهد.

جگرگوشه نيز با پيروزي بر بابك نورزاد، نايب قهرمان كشتي آزاد جهان در سال 2003 به فينال راه يافت اما در فينال مغلوب داداشي شد و به مقام نايب قهرماني بسنده كرد. در اين وزن محمد اصلاني و هادي حاجيان به طور مشترك به مقام سوم رقابت هاي كشتي آزاد جام تختي دست يافتند.