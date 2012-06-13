تئاتر عروسکی در نبود سالن اجرا، تولید مستمر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا رئیسی از جمله هنرمندان باسابقه تئاتر عروسکی و مدیر دفتر تئاتر عروسکی اداره کل هنرهای نمایشی است که معتقد است نبود سالن ثابت برای اجرا تئاتر عروسکی باعث شده تا امکان تولید مستمر از هنرمندان این عرصه گرفته شود.



وی با اشاره به اینکه در سال 86 و 87 کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به اجرای تولیدات تئاتر عروسکی اختصاص داشت به خبرنگار مهر گفت: در آن زمان نظر ما این بود که باید به تئاتر عروسکی نیز به چشم تئاتر صحنه‌ای نگاه شود و امکان اجرای عمومی در تمام سالن‌های تئاتری فراهم شود. به همین خاطر آن زمان معترض شدیم که شاید یک گروه تئاتر عروسکی نیازمند سالنی غیر از کارگاه نمایش برای اجرای عمومی باشد.

رئیسی ادامه داد: این روند مدتی در تئاترشهر ادامه داشت و گروه‌های تئاتر عروسکی در کارگاه نمایش آثار خود را اجرا می‌کردند تا تولیدات تئاتر صحنه‌ای و تئاتر عروسکی افزایش پیدا کرد و با تغییر مدیریت‌ها مواجه شدیم. این امر باعث شد که وضعیت به ضرر تئاتر عروسکی باشد و کارهای عروسکی در نوبت‌های آخر اجرا قرار گیرند.



این هنرمند تئاتر عروسکی یادآور شد: در آن شرایط بود که به این نتیجه رسیدیم ای کاش کارگاه نمایش و یا یک سالن ثابت را در اختیار داشتیم تا فرصت اجرای مستمر را به صورت دائم داشته باشیم. متأسفانه با تغییر مدیریت شرایط تبدیل به فرصت‌سوزی شد و حتی کارهای حرفه‌ای نیز در تئاتر شهر به سختی نوبت اجرا می‌گیرند. در سال 89 با مدیر تئاتر شهر به توافق رسیدیم که در هر فصل یک اثر عروسکی در تئاتر شهر اجرا شود اما در سال 90 تنها دو اثر اجرا شدند و در سال 91 هم مشخص نیست که آیا یک اثر هم می‌تواند اجرا شود یا نه.



مدیران نمی‌خواهند تئاتر عروسکی و تأثیرگذاری آن را ببینند



مدیر دفتر تئاتر عروسکی اداره کل هنرهای نمایشی تأکید کرد: عملا ما برای جامعه تئاتر عروسکی در رده‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای جایی برای ارائه تولیدات نداریم و این باعث شده هیچ چشم‌اندازی برای آثار و تولیدات تئاتر عروسکی نداشته باشیم. در آخرین نشستی که با مدیرکل جدید هنرهای نمایشی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که سالنی ثابت داشته باشیم تا حداقل تولید مستمر در طول سال داشته باشیم و پاسخ قولی بود که داده شد و ما امیدواریم محقق شود.

رئیسی تصریح کرد: بعد از موفقیت‌هایی که هنرمندان تئاتر عروسکی در عرصه‌های بین‌المللی کسب کرده‌اند دیگر نمی‌توان گفت که مدیران و مسئولان با جایگاه و تأثیرگذاری تئاتر عروسکی آشنا نیستند بلکه مدیران نمی‌خواهند تئاتر عروسکی و تأثیرگذاری آن را ببینند و مشخص نیست چرا این کار را می‌کنند. جامعه تئاتر عروسکی در حال از دست دادن نیروهای حرفه‌ای خود است زیرا وقتی فرصت تولید اجرا فراهم نیست نیروها به سمت تئاتر صحنه‌ای می‌روند.



عزمی برای تولید مستمر تئاتر عروسکی نیست



از سوی دیگر علی پاکدست از دیگر هنرمندان باسابقه و فعال عرصه تئاتر عروسکی معتقد است پیش از اینکه به موضوع سالنی مشخص برای تئاتر عروسکی پرداخته شود باید دید که چقدر این عزم در اداره کل هنرهای نمایشی وجود دارد که تئاتر عروسکی تولید کند.

وی یادآور شد: وقتی ما تولید تئاتر عروسکی داشته باشیم متعاقب آن نیروهایی نظیر کارگردان، نمایشنامه‌نویس، بازیگر، مخاطب و مدیر تئاتر عروسکی تربیت می‌شوند. متأسفانه این نگاه در اداره کل هنرهای نمایشی وجود ندارد و با وجود اینکه بارها بر ضرورت وجود اینگونه نمایشی تأکید شده ولی این عزم وجود ندارد که روند تولید تئاتر عروسکی را به صورت مستمر داشته باشیم.



این هنرمند تئاتر عروسکی ادامه داد: سالن و نمایش با هم مرتبط هستند. ما تولید مستمر و سالن نمایش نداریم. قرار بر این بود که ما تولیدات‌مان را وارد جشنواره تئاتر عروسکی کنیم ولی حالا روند به گونه دیگری است. اینکه صرفا جشنواره‌ای برگزار شود کاری بی ثمر است.



پاکدست تأکید کرد: مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن این است که دفتر تئاتر عروسکی به جایی رسیده که هیچ قدرتی ندارد و کاری نمی‌تواند انجام دهد. اگر کار، سیاست‌گذاری و امکانات را به دفتر تئاتر عروسکی بسپارند روند به خوبی انجام خواهد شد. مسئولان باید ذهنیت جدی نسبت به تئاتر عروسکی داشته باشند.