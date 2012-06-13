گزینه نظامی به حل بحران سوریه کمک نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آندریاس فوگ راسموسن امروز در گفتگو با خبرنگاران در استرالیا اظهار داشت: دخالت نظامی در سوریه اقدام صحیحی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: ناتو در حال حاضر هیچ طرحی برای دخالت در سوریه ندارد و معتقد است گزینه نظامی هیچ کمکی به حل بحران این کشور نمی کند.

دبیرکل ناتو در ادامه گفت: ما همچنان خواهان حل بحران سوریه از طریق راه های سیاسی هستیم. اظهارات وی در حالی مطرح می شود که کشورهای غربی طی هفته های اخیر تحرکات خود را برای استفاده از گزینه نظامی علیه سوریه افزایش داده اند.