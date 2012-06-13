  1. بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

"آندریاس راسموسن":

گزینه نظامی به حل بحران سوریه کمک نمی کند

گزینه نظامی به حل بحران سوریه کمک نمی کند

دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز در استرالیا اظهار داشت که به کارگیری گزینه نظامی برای حل بحران سوریه هیچ کمکی به این موضوع نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آندریاس فوگ راسموسن امروز در گفتگو با خبرنگاران در استرالیا اظهار داشت: دخالت نظامی در سوریه اقدام صحیحی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: ناتو در حال حاضر هیچ طرحی برای دخالت در سوریه ندارد و معتقد است گزینه نظامی هیچ کمکی به حل بحران این کشور نمی کند.

دبیرکل ناتو در ادامه گفت: ما همچنان خواهان حل بحران سوریه از طریق راه های سیاسی هستیم. اظهارات وی در حالی مطرح می شود که کشورهای غربی طی هفته های اخیر تحرکات خود را برای استفاده از گزینه نظامی علیه سوریه افزایش داده اند.

کد مطلب 1625825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها