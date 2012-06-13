تمجید پزشکان مصری از پیشرفت علمی ایران/ عکس های یادگاری مصری ها

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری با خانواده شهدا و پزشکان مصری در هتل سیمرغ تهران با حاشیه هایی همراه بود که به برخی از آنها اشاره می شود:

خانواده شهدای پس از ورود به سالن دیدار که به صورت کنفرانسی و در دو ردیف چیده شده بود ، عکس های فرزندان شهید خود را به گردن آویخته و یا اینکه بر روی میزها گذاشتند.عکس شهید حسن حمدان و همچنین پرچم مصر را نیز پشت سر خود به دیوار نصب کردند.

در ابتدای جلسه و پس از حضور ولایتی همه حضار به احترام شهدای مصری از جا بلند شدند و چند دقیقه سکوت و برخی نیز فاتحه قرائت کردند.

علی اکبر ولایتی در خوش آمد گویی به پزشکان مصری آنها هم تخصص خود خواند و در مورد سابقه خود برای پزشکان گفت که بیش از 38 سال است در دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می کند، دارای تخصص اطفال و فوق تخصص بیماری های عفونی است و در ایران و ایلات متحده آمریکا دوره های تئوری خود را گذرانده است.

او ادامه داد که تعداد 120 مقاله از وی در مجلات پزشکی دنیا منتشر شده است.

این جلسه بیشتر با صحبت های مصری ها ادامه پیدا کرد. در ابتدا پس از خوش آمد گویی ولایتی یک متخصص قلب مصری با اشاره به اینکه به دعوت سفارت ایران در قاهره به تهران سفر کرده اند، گفت: بازدیدهای از دستاوردهای پزشکی ایران داشته اند و با نگاه احترام به این دستاوردها می نگرند چرا که ایران یک نمونه زنده از جامعه ای ایده آل و دین گراست که در عرصه علم پیشرفت خوبی داشته است.

او پیشنهاد کرد برای بهره برداری علمی از سفر پروژه های علمی دوجانبه تعریف شود که قطعا مصر بیشترین بهره را از این پروژه ها خواهد برد.

اشرف فاروق برادر شهید فاروق نیز به نمایندگی از خانواده شهدا به چهره ها و رهبران برجسته انقلاب ها رهبر انقلاب ایران امام خمینی(ره) اشاره کرد و بیان کرد که همچنان برای شهادت در راه دست یابی به آرمان های انقلاب مصر را دارند .

ولایتی در پایان این جلسه از پزشکان مصری دعوت کرد که فردا از مرکز پزشکی مسیح دانشوری دیدار و شاهد پیشرفت های پزشکی ایران باشند.

در پایان جلسه پزشکان مصری دور ولایتی جمع شده و با وی در مورد موضوعات مختلف گفتگو کردند. خانواده شهدا نیز با ولایتی و با در دست گرفتن پرچم مصر عکس یادگاری گرفتند.