فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده باید کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان در گردهمایی تعاونی ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی، افزود: تعاونی ها و تشکلهای تولیدی در بخش کشاورزی باید با قدرت تولید و در عین حال خواسته های خود را برای عرضه و فروش محصولات مطرح کنند.

وی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز از ابزار و امکانات موجود برای کمک به تعاونی‌ها و تشکل‌های تولیدی در بخش کشاورزی استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: با راه اندازی میدان عمده فروش در تهران و ایجاد سامانه عرضه محصولات کشاورزی توسط این سازمان، تعاونی‌ها و تشکل‌های تولیدی در نقاط مختلف کشور می‌توانند به این سامانه متصل شوند و محصولات اعضای خود را با قیمت‌های پیشنهادی عرضه کنند.



وی افزود: در حال حاضر وظیفه تولید با وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار بر عهده دستگاه دیگری گذاشته شده در حالی که تولید بدون توجه به بازار معنی ندارد.

خلیلیان سپس ادامه داد: تولید، بازار، واردات، صادرات و صنایع مرتبط با کشاورزی یک مجموعه به هم پیوسته است که می‌تواند منجر به توسعه بخش کشاورزی شود.



وی در عین حال واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌ها و بخش غیر دولتی را از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.



خلیلیان گفت: ما سعی می کنیم وظایف را به خودتان بسپاریم و هزینه های حاصل از کوچک سازی ساختار وزارتخانه را صرف حمایت از تولید کنندگان کنیم.



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با وجود بروز خشکسالی ها، تحریمها و مسایل مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، تولیدات کشاورزی جهش خوبی داشته است، گفت: تأمین 95 درصد نیاز مواد غذایی در کشور، نقطه قوتی برای چانه‌زنی های ایرانی با قدرت های جهانی است.



وی، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار فن آوری در واحدهای تولیدی، عرضه مستقیم کالا، توسعه صادرات و سرمایه گذاری را از اهداف استراتژی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: امروزه کشاورزی در کشور قابل اتکا است و امسال که سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، دولت محور کار را بخش کشاورزی قرار داده است.