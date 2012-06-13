بالندگی اقتصاد هرمزگان نیازمند صادرات/ صادرات محصولات کشاورزی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال 1391 به نام سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی این نامگذاری را مهم ارزیابی و گفت: همه ساله از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری انجام می شود که ما وظیفه داریم در سال پیش رو با تقویت کار زمینه های تولید ملی و حفاطت و صیانت از سرمایه ایرانی را برنامه ریزی کنیم.

بامری افزود: مسلمان به ویژه شیعیان مولا علی (ع) باید درهمه عرصه های معنوی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحول ساز و حرکت آفرین باشند و کار و فعالیت را به عنوان یک عبادت تلقی و از خمودگی، بی رغبتی و بی حالی پرهیز کنند.

وی یا تاکید براینکه امروز بزرگترین فرهنگسازی، فرهنگ کار و تلاش است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی کار، کارآفرینی ، فعالیت و تلاش را برکت می داند و پرداختن به فرهنگ کار و تلاش و نهادینه کردن آن را در جامعه برای زنان و مردان عبادت می شمارد.

بامری عنوان کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی از خداوند حکومت اسلامی را طلب کردند و خون بهای سنگینی در این راه دادند و برای تداوم آن با آمادگی بیشتری قدم بر می دارند و می دانند با سرسختی کار و تلاش و مقابله با همه مشکلات و اتکاء به خود به عزت و بزرگی می رسند.

وی با اشاره به در اختیار داشتن درصدی از جمعیت و خاک سرزمین اسلامی و دستگاه های اجرایی و فرهنگی متنوع خواستار برنامه ریزی و استفاده از طرفیت و پتانسیل بالای نیروی انسانی جوان در استان برای تولید و اشتغال پایدارشد.

وی یادآور شد: به لطف پروردگار استان ما بهترین آب، حاصل خیزترین خاک، مطلوب ترین هوا و جوان ترین نیروها را دارد و باید امروز از این همه ظرفیت و منابع خدا دادی با کار و تلاش بهره گیریم.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه کارهای فرهنگی خوبی در استان اجرا شده و یا در دست اجرا و برنامه ریزی شده وجود دارد، تاکید کرد: وظیفه و تکلیف است با هم افزائی تفکر و خرد جمعی و با معنویت محوری، اخلاق محوری و معرفت کارهای عمیق و ریشه دار فرهنگی برنامه ریزی و اجرایی شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع صادرات در توسعه و بالندگی استان اشاره و گفت: اقتصاد استان ما هنگامی به درجه بالندگی نزدیک می‌شود که توجه به بخش صادرات بیشتر شود و به طور قطع و یقین صادرات هر کشوری نشان‌دهنده رشد و پویایی آن کشور است و امروزه کشورهایی در حوزه اقتصاد به درجه رشد و موفقیت نائل شده‌اند که صادرات آنها ده‌ها برابر بیشتر از واردات آنهاست.

بامری از فرهنگ سازی به عنوان مهم ترین بخش رونق صادرات نام برد و افزود: صادرات مهم‌ترین موضوع فرهنگ‌سازی است که اگر زیرساخت‌های فرهنگی قبل از هر چیز آماده نباشد نمی‌توان از صادرات موفق سخن به میان آورد از این رو در این زمینه لازم است صاحب نظران عرصه اقتصادی، به ویژه رسانه‌ها و مطبوعات و دست‌اندرکاران امور صادرات از جمله اتاق بازرگانی و گمرک نسبت به فرهنگ‌سازی این امر اقدام لازم را انجام دهند.

وی استان هرمزگان را در حوزه کشاورزی و باغداری یکی از استان‌های برخوردار کشور معرفی کرد و گفت: بخش عمده‌ای از صادرات ما می‌تواند به این حوزه اختصاص داده شود به شرط این که فرهنگ‌سازی لازم برای موفقیت‌ها انجام شود.