سجاد برزي مغلوب غريبي شد

به گزارش خبرنگار " مهر" دررقابت هاي وزن 120 كيلوگرم كشتي فرنگي سجاد برزي پديده كشتي فرنگي ايران در المپيك آتن مقابل عليرضا غريبي كشتي گير شاخص ايلامي و دارنده مدال برنز بازيهاي آسيايي بوسان شكست خورد و از راهيابي به مراحل بعدي بازماند.

برزي كه پيش از جام تختي اعلام كرده بود از مصدوميت رنج مي برد، در اين رقابت ها به ميدان آمد و با بدني كه نشان از ناآمادگي داشت مقابل ديگر مدعي وزن 120 كيلوگرم يعني عليرضا غريبي تن به شكست داد. شكست غريبي در مقابل كشتي گير قزاقستاني نيز باعث شد تا برزي نتواند در گروه بازنده ها هم اميدي به كسب مدال برنز جام تختي داشته باشد.