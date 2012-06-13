مشکل علمی در انجام پروژه های کشاورزی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شهپری قبل از ظهر چهارشنبه در سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی که در اصلاح و بذر کرج برگزار شد، اظهار داشت: برای خوب کار کردن و انجام پروژه و طرح های مختلف در حوزه کشاورزی مشکل علمی وجود ندارد.



وی ادامه داد: امروزه نیز شاهد پیشرفت های علمی در همه بخش های کشاورزی بوده ایم که برای همه ملموس بوده است.



وی افزود: این همایش و سمینارها فرصتی است برای تفکر و انتقال تجربیات که حاصل کارها گزارش می شود.



تقریب، دقت و سرعت در کار در احداث شبکه های آبیاری بسیار مهم است



وی گفت: تمام این همایش ها یک محور بیشتر ندارد و آن این است که تلاش کنیم دقت در تقریب بالا رود و در تمام فرهنگ ها نیز این است که ژاپنی تا مرز از نفس افتادن تلاش می کنند.



وی بر تعامل و همکاری سازمان و دستگاه ها با یکدیگر که نتیجه آن افزایش دقت و سرعت در انجام پروژه ها خواهد بود، اضافه کرد: آمادگی داریم که 10 برابر افزایش نیرو دهیم و ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه داشته باشیم.