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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

شهپری:

مشکل علمی در انجام پروژه های کشاورزی وجود ندارد

مشکل علمی در انجام پروژه های کشاورزی وجود ندارد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت: مشکل علمی در انجام پروژه های کشاورزی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شهپری قبل از ظهر چهارشنبه در سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی که در اصلاح و بذر کرج برگزار شد، اظهار داشت: برای خوب کار کردن و انجام پروژه و طرح های مختلف در حوزه کشاورزی مشکل علمی وجود ندارد.

وی ادامه داد: امروزه نیز شاهد پیشرفت های علمی در همه بخش های کشاورزی بوده ایم که برای همه ملموس بوده است.

وی افزود: این همایش و سمینارها فرصتی است برای تفکر و انتقال تجربیات که حاصل کارها گزارش می شود.

تقریب، دقت و سرعت در کار در احداث شبکه های آبیاری بسیار مهم است

وی گفت: تمام این همایش ها یک محور بیشتر ندارد و آن این است که تلاش کنیم دقت در تقریب بالا رود و در تمام فرهنگ ها نیز این است که ژاپنی تا مرز از نفس افتادن تلاش می کنند.

وی بر تعامل و همکاری سازمان و دستگاه ها با یکدیگر که نتیجه آن افزایش دقت و سرعت در انجام پروژه ها خواهد بود، اضافه کرد: آمادگی داریم که 10 برابر افزایش نیرو دهیم و ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه داشته باشیم.

کد مطلب 1625835

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