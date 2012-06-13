به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که زمان زیادی به پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر در آستانه بازی‌های فصل جدید باقی مانده است، باشگاه صبای قم نیز در پی این است که چند مهره با تجربه و کارآمد دیگر نیز به خدمت بگیرد.



این در حالی است که صبایی ها با توجه به حضور در سه جام معتبر، قطعا لیگی که در پیش دارند، بازی‌های آن سخت‌تر از لیگ گذشته پیگیری خواهد شد به همین گل محمدی سرمربی جدید صبای قم تلاش می کند چند بازیکن کلیدی و با تجربه در تیمش حضور داشته باشند.



دومین بازیکن جذب شده از آلومینیوم هرمزگان در صبای قم



با توجه به مهره هایی که صبای قم تا کنون به خدمت گرفته است، به نظر می رسد این تیم در لیگ دوازدهم تیم بسیار خوبی خواهد بود زیرا در این تیم چندین بازیکن با تجربه و چهره‌های با انگیزه و جوان حضور دارند که ترکیبی کامل را برای یک تیم مدعی لیگ برتری تشکیل داده‌اند.



صبایی ها بعد از اینکه توانستند با بازیکن سابق تیم‌های استقلال، سپاهان، نفت تهران، پیکان تهران و ایرسوتر نوشهر یعنی بهمن طهماسبی که مدت زیادی در لیگ برتر نیز بازی کرده است، به توافق برسند، بازیکن دیگری از تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان را نیز جذب کردند.



این بازیکن موثر و تکنیکی که تخصص بازی کردن در پست های مختلفی را دارد، ابوالفضل ابراهیمی است که توانایی بازیکن در پست هافبک میانی را دارد و با توجه به شناختی که کادر فنی تیم صبای قم از این بازیکن دارد، یکی از مهره‌های کلیدی تیم در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور خواهد بود.



تقابل صبا با حریفان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان



این در حالی است که قرار داد ابوالفضل ابراهیمی هافبک جدید تیم فوتبال صبای قم، برای دو فصل با نماینده فوتبال قم به ثبت رسیده است و این بازیکن در کنار نفراتی همچون لطفی، خداشناس، جهانی، خلیلی، قدیری و طهماسبی، یکی از مهره های جدید صبا نام گرفت.



بدین ترتیب تیم فوتبال صبا در ادامه برنامه‌های باشگاه صبای قم برای آمادگی بیشتر این تیم در راه بازی‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از فردا به مدت یک هفته یک مرحله اردوی آماده سازی تیم در سرعین اردبیل برگزار خواهد کرد و بعد از آن اردوی دیگری برای این تیم پیش بینی شده است که در دهه دوم تیرماه به انجام خواهد رسید.



ابراهیمی در لیگ جدید در حالی در صبای قم بازی می کند که نماینده فوتبال قم در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، بیست و ششمین دوره جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور جام آزادسازی خرمشهر و مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا بازی خواهد کرد.