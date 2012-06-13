تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشاورزی/ لزوم تجدید نظر در روش های تولید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی صبح چهارشنبه در این مراسم با تقدیر از تولید کنندگان برتر استان در تولید محصولات کیفی و کمی بر اساس معیارهای جهانی از آنان به عنوان مدافعان اقتصادی کشور یاد کرد.

محمد طباطبایی یزدی با اشاره به اینکه این تولید کنندگان شعار ما می توانیم را در عمل محقق کرده اند، گفت: به همت تلاشگران این بخش، زمینه مناسب برای رشد اقتصاد مبتنی بر کشاورزی فراهم می شود.

وی با اشاره به نام گذاری سال جاری که توسط رهبری به عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، گفت: تولید محصولات کیفی منطبق با معیارهای جهانی ما را قادر خواهد ساخت که علاوه بر تامین نیازهای داخلی محصولات را در قالب فرآوری مناسب و بسته بندی قابل قبول به بازارهای خارجی عرضه کنیم.

تداوم حمایت از بهره برداران در راستای رسیدن به توسعه پایدار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: حمایت مستقیم و غیر مستقیم این سازمان از تمام بهره برداران در راستای تحقق اهداف ملی در رسیدن به توسعه پایدار تداوم خواهد داشت.

وی گفت: تولیدکنندگان با توجه به اهداف ملی در رسیدن به توسعه پایدار در تمامی بخشهای کشاورزی وظیفه بسیار مهمی را برعهده دارند و باید تلاش خود را در برهه کنونی بیش از پیش افزایش دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید محصول سالم وکیفی را در راستای دسترسی به اهداف توسعه ای از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی در بخشهای مختلف بیان کرد.

تجدید نظر در روش های تولید محصولات کشاورزی ضروری است

وی با بیان اینکه با توجه به کمبود منابع آب در استان به دلیل کاهش ادواری نزولات جوی و از دیگر سو رشد فزاینده جمعیت، تجدید نظر در روش های تولید محصولات کشاورزی ضروری است افزود: یکی از مهمترین گام ها در این روند استفاده از آبیاری تحت فشار در تولید محصولات باغی و زراعی است.

دراین مراسم، از60 تولید کننده برتر استانی در زیربخشهای مختلف بخش کشاورزی، با اهدا لوح و جوایز ارزنده تقدیر شد.