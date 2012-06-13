تمرینات آلومینیوم هرمزگان 25 خرداد در کرج آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان پس از تاخیر چند روزه زیر نظر آرتا منهاجی دستیار اول اکبر میثاقیان، ساحلی زادگان مربی دروازبانان، رحیم پور مربی بدنساز و مهدی فلامرزی از روز پنجشنبه در غیاب اکبرمیثاقیان در پردیس کرج کار خود را آغاز خواهد کرد.

در این اردو 10 روزه 12 بازیکن فصل گذشته که قرارداد دو ساله با باشگاه آلومینیوم هرمزگان دارند حضور خواهند داشت و بازیکنان جدید هم از روز جمعه با حضور اکبر میثاقیان به جمع سایر بازیکنان خواهند پیوست.

اکبر میثاقیان از روز جمعه در اردو حضور خواهد یافت.

به گزارش مهر، تمرینات باشگاه آلومینیوم به دلیل تعویق در پرداخت مطالبات فصل قبل به تاخیر افتاده بود. همچنین ابوالفضل ابراهیمی و بهمن طهماسبی از تیم جدا شده و با صبای قم قرارداد دو ساله امضا کرده اند. گفته می شود محمود تیغ نورد و محمد آرام تب علیرغم داشتن قرارداد دوساله قصد جدایی از تیم آلومینیوم را دارند.