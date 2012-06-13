به گزارش خبرنگار مهر ، مهناز بهمنی صبح امروز چهارشنبه در بازدید از زندان سراب گفت: به خاطر مسائلی از قبیل افزایش جمعیت کیفری ، کمبود فضا ، محدود بودن اعتبارات مالی و فرسودگی ساختمان آسایشگاه زندان و همچنین بروز تبعات فرهنگی و اجتماعی نیاز شدیدی احساس می شود تا ساختمان جدید زندان در خارج از شهر احداث شود.



وی اظهارکرد: سرانه فضای هر زندانی در ندامتگاه سراب کمتر از 4 متر مربع است که این رقم با استاندارهای جهانی و کشور فاصله فاحشی دارد.



بهمنی ابراز داشت: در زندان سراب به دلیل کمبود فضای آسایشگاه، امکان طبقه بندی زندانیان وجود ندارد.



وی افزود: مساحت آسایشگاه زندان سراب 420 متر مربع است که در آن 150 نفر زندانی نگهداری می شود.



وی در ادامه سخنان خود از عملکرد مطلوب مسئولین زندان سراب ، در توسعه برنامه های فرهنگی در این ندامتگاه تشکر کرد.

وی در پایان سخنان خود بر اهمیت اجرای برنامه های فرهنگی در این ندامتگاه تاکید کرد و گفت: تقویت و انجام فعالیت های فرهنگی موجب ایجاد تحول و مهندسی درونی در بین زندانیان می شود.

