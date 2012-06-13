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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

بهمنی:

سرانه فضای هر زندانی در ندامتگاه سراب کمتر از 4 متر مربع است

سرانه فضای هر زندانی در ندامتگاه سراب کمتر از 4 متر مربع است

سراب - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت : فضای فیزیکی ندامتگاه شهرستان سراب مناسب نیست، بطوریکه سرانه فضای هر زندانی 4 متر مربع است .

به گزارش خبرنگار مهر ، مهناز بهمنی صبح امروز چهارشنبه در بازدید از زندان سراب گفت: به خاطر مسائلی از قبیل افزایش جمعیت کیفری ، کمبود فضا ، محدود بودن اعتبارات مالی و فرسودگی ساختمان آسایشگاه زندان و همچنین بروز تبعات فرهنگی و اجتماعی نیاز شدیدی احساس می شود تا ساختمان جدید زندان در خارج از شهر احداث شود.

وی اظهارکرد: سرانه فضای هر زندانی در ندامتگاه سراب کمتر از 4 متر مربع است که این رقم با استاندارهای جهانی و کشور فاصله فاحشی دارد.

بهمنی ابراز داشت:  در زندان سراب به دلیل کمبود فضای آسایشگاه، امکان طبقه بندی زندانیان وجود ندارد.

وی افزود: مساحت آسایشگاه زندان سراب 420 متر مربع است که در آن 150 نفر زندانی نگهداری می شود.

وی در ادامه سخنان خود از عملکرد مطلوب مسئولین زندان سراب ، در  توسعه برنامه های فرهنگی در این ندامتگاه تشکر کرد.

وی در پایان سخنان خود  بر اهمیت اجرای برنامه های فرهنگی در این ندامتگاه تاکید کرد و گفت:  تقویت و انجام فعالیت های فرهنگی موجب ایجاد تحول و مهندسی درونی در بین زندانیان می شود.
 

کد مطلب 1625849

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