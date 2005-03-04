فرانكفورترآلگماينه : مسئله انتخاب وزيرامورخارجه اتحاديه اروپايي بار ديگر جدي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، پس از آنكه قانون اساسي واحد اروپايي آخرين مراحل خود را براي به اجرا در آمدن در 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي پشت سر بگذارد بار ديگر بحث پيرامون " وزير امورخارجه " اتحاديه اروپايي وارد دور جديدي خواهد شد .

فرانكفورترآلگماينه افزود : تقريباً تابستان سال گذشته تمامي دولتها و سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بر سر وزارت " خاوير سولانا " كه هم اكنون مسئول سياست خارجي اين اتحاديه است به توافق رسيدند .

آنها در سخنراني هاي مختلف خود از " سولانا " بعنوان اولين وزير امورخارجه اتحاديه اروپايي نام بردند .

اين روزنامه در بخش ديگري با اشاره به تصويب قانون اساسي واحد اروپايي در 29 اكتبر سال گذشته ميلادي نوشت : " خوزه مانوئل باروسو "‌ رئيس كميسيون اتحاديه اروپايي در سخناني كه در حاشيه مراسم تصويب قانون اساسي ايراد كرد خاطر نشان ساخت كه اكنون نياز اتحاديه اروپايي به " وزير امورخارجه " بيش از هر زمان ديگري ملموس است .

فرانكفورتر آلگماينه همچنين تصريح كرد : مسائل مختلف مربوط به سياست خارجي اتحاديه اروپايي مقامات اين اتحاديه را بر تسريع مسئله مذكور ترغيب و تشويق مي نمايد .

اين در حالي است كه از پارلمان اروپايي برخي زمزمه ها مبني بر مخالفت در خصوص اين امر بگوش مي رسد كه به عقيده شمار زيادي از آگاهان سياسي از اهميت خاصي برخوردار نيست .

يكي از مقامات مسئول در پارلمان اروپا بر اين عقيده است كه كميسيون اتحاديه اروپايي مي تواند نقش وزير امورخارجه را ايفا مي كند .