به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده پیش از ظهر چهارشنبه در هم اندیشی صنعت بازیافت و نقش آن در کارآفرینی و حفظ محیط زیست در باشگاه میلاد افزود: در زمان انتخاب محل ساخت واحدهای مسکن مهر به این امر کم توجهی شده که این محل در فاصله نزدیک محل دفن زباله حلقه دره ساخته شده است.

شهردار کرج ادامه داد: روزانه هزار و 100 تن زباله در کرج تولید می شود و فعلا برای دفن این میزان زباله باید آنها را به مرکز دفن حلقه دره ببریم.

وی گفت: حدود 30 سال است که زباله در مرکز دفن حلقه دره دفن می شود و بسیاری از زمینه های لازم برای استاندارد بودن شرایط دفن زباله و پسماند در این محل فراهم نیست.

آقازاده افزود: به دنبال این امر، دفن زباله در مرکز دفن حلقه دره، برخی از مشکلات زیست محیطی را به همراه دارد و این مرکز آلوده است.

احداث مسکن مهر باید همراه با ملاحظات زیست محیطی باشد

شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: اجرای طرح مرکز مسکن مهر باید همراه با ملاحظات زیست محیطی باشد و در انتخاب محل اجرای آن، همه امور ضروری زیست محیطی در نظر گرفته شود.

وی گفت: حدود 10 هزار واحد مسکن مهر در کرج در فاصله نزدیکی از مرکز دفن حلقه دره ساخته شده و پس از ساکن شدن جمعیت در این واحدها این جمعیت گرفتار مشکلات زیست محیطی می شوند.

آقازاده افزود: امیدواریم اعتبار مناسب و کافی برای انتقال مرکز دفن حلقه دره در اسرع وقت تامین شود تا بتوانیم این مرکز را منتقل کنیم و آلودگی های زیست محیطی کمتری ایجاد شود.