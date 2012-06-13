تلاش آل خلیفه برای تسریع بخشیدن اتحاد با آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سانا در مطلبی با عنوان "تعجیل آل خلیفه برای اتحاد با عربستان" آورده است: چند هفته پس از شکست آل سعود درباره طرح مورد حمایت صهیونیستها یعنی الحاق بحرین به عربستان، حمد بن عیسی آل خلیفه برای تسریع بخشیدن به آن به عربستان رفت.

سانا افزود: رژیم بحرین که با وجود به کارگیری همه ابزارهای سرکوبگرانه نتوانسته است قیام مردمی که خواهان اصلاحات هستند را خاموش کند برای حفظ خود به آل سعود متوسل شده است.

این پایگاه گزارش داد: رژیم بحرین که از ادامه نارضایتی ها مردمی مستاصل شده است خواستار دخالت جدید آل سعود است به ویژه که از زمان شروع قیام مردمی در بحرین سعودی ها علاوه بر اعزام نیرو به بحرین در کشتار و شکنجه مردم این کشور دخالت داشته اند و مانع پوشش رسانه ای قیام مردم بحرین شده اند.

سانا نوشت: بسیاری ازناظران امور بحرین دیدار حمد بن عیسی را در واقع نوعی درخواست کمک و نشانه نگرانی عمیق آل سعود و آل خلیفه از ادامه تحرکات مردمی دانسته اند.

بر کسی پوشیده نیست که آل سعود مشروعیت خود را مدیون روابط محکمش با آمریکا است و با کمک کاخ سفید می کوشد بر جنایات خود علیه مردم بحرین سرپوش بگذارد.

سانا می افزاید: سعودی ها در راستای تامین منافع صهیونیستها گام بر می دارند و با پشتوانه آمریکایی ها به سرکوب مردم خود وحمایت از رژیم بحرین در سرکوب ملت آن ادامه می دهد وسازمانهای حقوق بشری و بین المللی نیز معمولا مطابق خط مشی آمریکا حرکت می کنند و به جنایات آل سعود توجهی ندارند.

در واقع حمله تروریستی آل سعود و آل خلیفه علیه ملت بحرین با همراهی صهیونیستها و آمریکایی هاست زیرا آنها خواستار حفظ این رژیمهای مزدور هستند.

سانا بیان کرد: سکوت مجامع بین المللی رژیم بحرین به ارتکاب جنایات بیشتر علیه مردم این کشور جریح کرده است و از همین رو که از انواع سلاحهای ممنوعه علیه مردم استفاده می کند. اما نتیجه ای که می توان گرفت مخالفتهای مردمی با طرح الحاق بحرین به عربستان است که به اعتراضهای مسالمت آمیز خود تا رهایی از یوغ آل سعود و آل خلیفه ادامه می دهند.