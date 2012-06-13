حمایت از مشاغل خانگی مهمترین وظیفه وزارت کار است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی ظهر روز چهارشنبه در اولین گردهمایی سراسری رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان با عنوان اینکه حمایت از مشاغل خانگی وظیفه مهم وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است، افزود: آموزش دوره های مهارتی مشاغل خانگی در سالجاری نیز با سرعت و ساماندهی بهتر تدوام خواهد داشت.

وی طرح مشاغل خانگی را از جمله طرح های مثبت و مهم در راستای اشتغالزایی بر شمرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان داشتن مهارت لازم را از اصلی ترین شرایط صدور مجوز مشاغل خانگی ذکر کرد و از دستگاه های اجرایی دخیل در این موضوع خواست تا افراد فاقد مهارت متقاضی مجوز را جهت آموزش به این اداره کل معرفی نمایند.

محمودی با اشاره به اینکه محور کلیه فعالیت های مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سال 91 بر اساس اشتغالزایی است، اظهار داشت: همه ما در قبال اشتغال مسئول هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از راهبردهای اصلی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، موضوع اشتغال است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، اعطای 25 درصد مراکز به تعاونی ها، واگذاری کارگاه های آموزشی، خرید خدمات آموزی به ویژه در روستاهای استان و اتمام پروژه های نیمه تمام را از دیگر اولویت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در سالجاری بیان کرد.

وی در پایان با بیان اینکه ارباب رجوع، نعمتی است که باید بیش از پیش کرامت آن را حفظ کرد، افزود: حفظ کرامت ارباب رجوع به معنای واقعی کلمه باید توسط کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی رعایت شود.

به گزارش مهر، در این نشست که با هدف بررسی و رفع نیازهای موجود در بخش آموزش مهارتی استان سمنان برگزار شد، اعلام به هنگام نتایج آزمون ها، تسریع در صدور گواهینامه های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار از دیگر مباحث مطرح شده در اولین گردهمایی سراسری رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان بود.