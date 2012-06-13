تشکیل کمیته مشترک پایش تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی طرح تابستانی پلیس اظهار داشت: همزمان با طرح تابستانه چند طرح دیگر از جمله بازگشایی مدارس و اجلاس سران غیرمتعهد نیز اجرا می‌شود. طرح تابستانی پلیس در دو مرحله از 31 خرداد تا 31 تیر و 29 مردادماه تا 2 مهر ماه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دو ماه امسال کاهش تلفات خوبی داشته‌ایم، افزود: نباید به این آمار دلخوش باشیم چرا که امسال در روند کاهش تلفات سال سختی را داریم و باید با استفاده از پتانسیل‌ها و توسعه زیرساختها روند کاهشی را ادامه دهیم.

سردار مومنی

به گفته رئیس پلیس راهور کشور، در این تابستان 250 اردوگاه نیز براساس تفاهمنامه امضا شده با آموزش و پرورش در طرح تابستانی بکارگیری می‌شوند و از معلمان و فرهنگیاران نیز استفاده می‌شود.

وی به پیشنهاد مسئول قوه قضائیه در این جلسه اشاره کرد و افزود: می‌توان همانند سایر کشورها افرادی که می‌خواهند مسئولیت لازم را به دست گیرند یکی از ملاک‌های گزینش آنها سوابق رانندگی‌شان باشد. همچنین می‌توان از ظرفیت قضات برای کمک به پلیس راهور استفاده کرد.

مومنی با اعلام اینکه باید در برنامه های تلویزیونی آموزش امداد و نجات نیز انجام شود، تاکید کرد: می‌توان در فواصل مختلف کار مشترک با سازمان امداد و نجات هلال احمر برای آموزش امداد و نجات در برنامه‌های تلویزیونی پلیس استفاده کرد.

وی با اشاره به این که حضور پلیس و نیروهای امدادی در گذشته در راه های روستایی کم بوده است، گفت: با توجه به توسعه 100 هزار کیلومتری راه روستایی که آمار خوشحال کننده‌ای نیست باید میزان حضور افزایش یابد چرا که با توسعه راه‌ها میزان سرعت نیز افزایش یافته است. امسال توان پلیس راه روستایی افزایش خواهد یافت. هم اکنون در هر خانوار روستایی بیش از یک خودرو وجود دارد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به سایر پیشنهادهای این جلسه تاکید کرد: ‌باید مسافربرهای شخصی بین شهری خارج از ترمینال‌ها ساماندهی شوند ضمن اینکه امیدواریم همکاری بیمه در پرداخت خسارت بدون کروکی استمرار داشته باشد.