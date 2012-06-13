برپایی ضیافت اندیشه قرآنی دانشجویان در مازندران

حجت الاسلام حسین مستقیمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ضیافت اندیشه قرآنی ویژه دانشجویان با همت دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و معاونت فرهنگی دانشجویی سراسر کشور برگزار می شود.

وی برگزاری گفتگوهای آزاد دانشجویی، سلسله جلسات معرفت افزایی با موضوعات ترنم معرفت- طنین سخن مولا، شکلات تلخ را از جمله برنامه های این طرح عنوان و تصریح کرد: پخش و نقد فیلم های تاثیرگذار و بحث برانگیز، برگزاری جشنواره های هنری و ادبی و برگزاری نمایشگاه های کتاب و نرم افزار از دیگر برنامه های ضیافت اندیشه قرآنی است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در این طرح به فعالیتهای فرهنگی توجه ویژه ای شده افزود: برنامه های متنوع ورزشی و مسابقات ورزشی، فعالیت های خیریه و رسیدگی به ایتام و محرومان و برگزاری شب شعرهای دانشجویی با حضور شعرای برجسته ازبرنامه های بخش فرهنگی طرح ضیافت اندیشه قرآنی است.

مستقیمیان زمان اجرای طرح مذکور را 11 تا 25 مردادماه امسال عنوان کرد و گفت: امتیاز ویژه پذیرش عمره دانشجویی و ازدواج دانشجویی، اعطای گواهی نامه پایان دوره طرح ضیافت، احتساب چهارواحد درسی گروه معارف و اولویت شرکت در اردوهای فرهنگی نهاد از ویژگی های بارز طرح ضیافت اندیشه قرآنی ویژه دانشجویان محسوب می شود.

علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایتreg.ziafat.nahad.ir مراجعه کنند.

