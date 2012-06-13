برقراری حکومت نظامی/بازداشت 162 نفر در درگیری سلفی ها و پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی ناآرامی های اخیر در تونس دولت این کشور در پایتخت و برخی استان های تونس حکومت نظامی اعلام کرد.

این تصمیم که از شب گذشته اجرایی شده است از ساعت 9 شب تا 5 صبح در استان های تونس، بن عروس، منوبه، اریانه، سوسه، المنستیر، جندوبه و معتمدیه بن قردان در استان مدنین به اجرا درمی آید.

وزارت کشور و دفاع تونس در بیانیه ای مشترک در این رابطه اعلام کرده است که برقراری حکومت نظامی در این کشور در پی حملات آشکار به مراکز دولتی و اموال عمومی و خصوصی توسط گروه های افراطی صورت گرفته است.

روز گذشته شماری از شهرهای تونس شاهد اعتراض علیه توهین به مقدسات اسلامی در این کشور بود. آسوشیتدپرس نیز به نقل از "خالد طروش" سخنگوی وزارت کشور تونس گزارش داد که نیروهای امنیتی 162 نفر را به اتهام مشارکت در ناآرامی های اخیر این کشور بازداشت کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: وزارت کشور عزم خود را جزم کرده است تا با همکاری نیروهای ارتش با تمامی اخلالگران و قانون شکنان برخورد کند.

صدها سلفی روز گذشته در اعتراض به برگزاری نمایشگاه هنری که به اعتقاد آنها به مقدسات اسلامی توهین می کند با نیروهای پلیس درگیر شدند. معترضین با بستن خیابان ها چندین خودرو را به آتش کشیدند و به سوی نیروهای امنیتی کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن معترضین از تیر هوایی و گاز اشک آور استفاده کردند. بر اثر این درگیری بیش از 100 نفر زخمی شدند.