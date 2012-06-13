2 بازیکن به تیم مس کرمان پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش روشنی پور هافبک تیم فوتبال شهرداری اراک و مهدی محمدی مهاجم فصل پیش تیم استیل آذین با نظر ابراهیم قاسم پور به تیم فوتبال مس کرمان پیوستند.

غلامرضا عنایتی، ایوان پترویچ، حمید کاظمی، سیف پناهی و حسین کاظمی نیز پیش از این به تیم مس کرمان پیوسته بودند.

هم چنین به گفته مدیر عامل باشگاه مس کرمان قرار بود که سید مهدی رحمتی دروازه بان تیم ملی ایران و فصل گذشته استقلال تهران به تیم مس کرمان بیاید که وی پیشنهاد مس کرمان را نپذیرفت.

این در حالی بود که آودوکیچ دروازه بان بوسنیایی تیم پیروزی تهران در فصل نقل و انتقالات پیشنهاد مس کرمان را با ارسال ایمیلی به باشگاه مس کرمان به دلیل مشکلات خانوادگی رد کرده بود.

تمام این مسائل در حالی است که در اوایل فصل نقل و انتقالات مدیران ارشد مس کرمان، مردم کرمان را با تشکیل کمیته ای برای کسب سهمیه آسیا در رقابت های این فصل از رقابت های لیگ برتر فوتبال امیدوار کرده بودند.

تیم مس کرمان در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال در نیم فصل اول نتایج ضعیفی را کسب کرده بود اما در پایان فصل با کسب عنوان نهم و بالاتر از تیم پرسپولیس تهران به کار خود پایان داد.

تیم مس کرمان طی سال های حضورش در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور سابقه رفتن به آسیا را نیز دارد که در یک دور حضورش در این رقابت ها توانست با درخشش ادینهو در این مسابقات به مرحله یک هشتم پایانی نیز صعود کند.