واگذاری کتابخانه های دولتی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل امامزاده صبح چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان آمل با اشاره به اینکه به لحاظ فضای کتابخانه‌‌ای در دنیا در زمره کشورهای ته جدولی قرار داریم، اظهار داشت: مازندران در میان استان‌های کشور در این فضا در رتبه 29 ام قرار دارد.

وی با بیان اینکه متوسط فضای کتابخانه‌ای در مازندران یک متر و 13 سانتی ‌متر است، گفت: متوسط سرانه کتابخانه‌ای در کشور چهار متر است که این میزان در افق 1404 باید به حدود چهار متر برسد.

امامزاده با اشاره به اینکه برای دست یافتن به این امر باید 263 کتابخانه جدید در مازندران احداث شود، افزود: باید 200 هزار مترمربع فضای جدید کتابخانه‌ای در استان ایجاد کنیم.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی مازندران عنوان کرد: هم‌اکنون 63 کتابخانه با 40هزار متر مربع فضا در استان ایجاد شده است که با شاخص‌های افق 1404 فاصله زیادی داریم.

مدیرکلک تابخانه‌های عمومی مازندران با بیان اینکه فضای کتابخانه‌ای موجود در شهر آمل در شان این شهرستان نیست، اضافه کرد: از 500 میلیون تومان اعتبار استانی در سال گذشته 100 میلیون تومان به ساخت دو کتابخانه روستایی در آمل اختصاص داده شده تا بخشی از مشکلات جبران شود.

امامزاده با اشاره به اینکه ساخت کتابخانه در شهر گزنک مصوبه سفر هیئت دولت بود، تصریح کرد: در این سفر ساخت چهار کتابخانه در مازندران به وزارت ارشاد سپرده شده که هنوز بودجه کشوری آن تامین نشده ولی در سال 90 قول دادند که این مهم به ‌زودی اجرایی می‌شود.

این مسئول فرهنگی استان با بیان اینکه عدم ساخت کتابخانه‌های روستایی به تغییرات اعتبارات در حوزه شاخص‌های فرهنگی از سوی مجلس باز می ‌گردد، متذکر شد: در این زمینه اعتبارات فرهنگی محدود شد و نتوانستیم بودجه ای که برای ساخت کتابخانه ها برای اداره کل کتابخانه های استان در نظر گرفته شد به طور کامل وصول کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به اینکه شش کتابخانه استاندارد برای شهرآمل در نظر گرفته شده، اذعان داشت: این کتابخانه‌ ها هر کدام باید در فضای دو هزار و200 مترمربع احداث تا سرانه فرهنگی آن تامین شود.

یدالله اکبرزاده، فرماندار آمل با اشاره به جایگاه کتاب در مقابله با تهاجم فرهنگی اظهار داشت: یکی از ابزارهایی که می‌توان زیرساختهای فرهنگی رابا آن توسعه داد بخش کتاب است و در مقابل همه تهدیداتی که جامعه ایران را تهدید می‌کند،افزایش کتابخانه‌ها می‌تواند با این امر مقابله کند.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی آمل باید جابجا شود، افزود: باید در این زمینه راهکارهای مناسب جمع‌آوری و بررسی شود.

اکبرزاده با تاکید بر اینکه گنجه کتابخانه‌ها در فرمانداری آمل در کمتر از یک هفته راه‌اندازی شده است، بیان داشت: این امر در دستگاه‌های اجرایی باید جدی گرفته شود.