اتمام حجت استاندار گلستان با سرمایه گذاران/ راه اندازی سامانه سیمابر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت در شورای برنامه ریزی استان گفت: اعطای مجوز به سرمایه گذاران به معنای ابدی بودن ان نیست ، حق مردم است و باید در زمینهای واگذار شده زونق اقتصادی و فعالیت صورت گیرد مه اینکه تنها خود سرمایه گذار از آن نفع ببرد.

وی افزود: در راستای حمایت از سرمایه گذاران قدم های خوبی برداشته می شود اما این حمایت در چارچوب ظرفیت های قانونی و حضور دستگاه های نظارتی انجام می شود.

استاندار گلستان ادامه داد: جذب سرمایه گذار برای استان حیاتی و مهم است و این رویکرد در دستگاه های اجرایی ایجاد شده است، سرمایه گذاری که توان مالی مناسب دارد و نیازی به تسهیلات استان ندارد باید در استان حفظ شود.

قناعت اظهار داشت: از مدیر کل صدا و سیمای استان برای کاهش 50 درصدی نرخ تعرفه های تبلیغات واحدهای تولیدی استان و فرصت کافی برای حضور 44 فعال نمونه استان در صدا و سیما قدردانی می شود.

وی گفت: فرمامداران استان برای یکپارچه سازی اراضی خرد در جهت اجرایی شدن هر چه بهتر آبیاری تحت فشار اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار گلستان تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق نیز موظف است همراه با سازمان جهاد کشاورزی در زمانبندی 5 ساله متناسب با برنامه پنجم توسعه برای برقی کردن چاه های دیزلی اقدام کند.

قناعت با اشاره به برگزاری اولین اکسپو در استان اضافه کرد: در جهت تحقق ماده 19 قانون بودجه سال 90 کلیه دستگاه ها موظفند یک دهم درصد از بودجه عمرانی خود را صرف خرید آثار هنرمدان ایرانی داخل استان کنند .

وی افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نیز تا پایان خرداد ماه برای عقد قرارداد با کارشناسان خبره برای سند آمایش عقد قرارداد کند.

استاندار گلستان در پایان گفت: سامانه سیمابر استان گلستان نیز راه اندازی شده است و دستگاه های اجرایی موظفند شناسنامه اقلام آماری را از طریق این سامانه تهیه کنند.