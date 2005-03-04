مكانيزمهاي اقتصادي براي برخورد با تخلفات احتمالي در زمينه كنترل بازار ميوه ايام نوروز اجرايي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير بازرگاني در حاشيه همايش روسا و مديران بازرگاني سراسركشوربا بيان اين مطلب گفت: همانند سالهاي گذشته طرح ويژه نوروزي از 15 اسفند ماه سالجاري به مدت يك ماه آغاز خواهد شد.

محمد شريعتمداري افزود: با تشكيل گروههاي سياردر صورت تخلفات احتمالي از جمله احتكارو گران فروشي با آنها برخورد قانوني خواهد شد.

وي تصريح كرد: تخلفات احتمالي در ايام نوروزاز طريق واحدهاي صنفي رسيدگي مي شود و همچنين در صورت احتكار، اقلام احتكار شده عرضه وگرانفروشان نيزجريمه خواهند شد.

به گفته وي، در مجموع براي برخورد با مسايل اقتصادي مكانيرمهاي اقتصادي اعمال مي شود واميد است كه با همكاري تمام مجموعه هاي ذي ربط در كنار هم معضل و مشكل ميوه ايام نوروز برطرف شود.

شريعتمداري درباره علل افزايش قيمت ميوه در روزهاي گذشته گفت: بارندگي هاي اخير در شهرهاي شمالي و عدم حمل ميوه توسط خودروهاي حامل به تهران موجب كاهش عرضه ميوه دربازار شده است كه بطور طبيعي اين كاهش عرضه به افزايش قيمت منجرمي شود.

وي افزود: وزارت بازرگاني با همكاري شهرداري تهران قدمهاي بسيار خوبي براي عرضه محموله هاي مختلف ميوه در نقاط مختلف تهران برداشته است كه اين امر موجب كاهش قيمت ميوه در 24 ساعت گذشته شده است.

وي تصريح كرد: تمام سازمانهاي ذي مدخل از جمله جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني درصدد هستند كه مركبات مورد نيازاز داخل كشور تامين شود و درصورت لزوم از مناطق همجوار با بررسي هاي قرنطينه اي وارد خواهد شد.

وي درباره تعادل قيمت ميوه و تثبيت آن در ايام نوروز هر سال خاطر نشان كرد: به علت تنوع محصولات زراعي وباغي مكانيزمهاي قرنطينه اي پيچيده اي وجود دارد كه امكان ورود محصول به بازارايران را با مشكل مواجه مي كند همچنين هر مشكلي از جمله سرمازدگي كه حاصل آن كاهش عرضه مي باشد به افزايش قيمتها منجر مي شود.

به گفته وي، علت ثابت بودن قيمت پرتقال در امارات متحده عربي عدم توليد آن محصول در بازارداخلي است اما ايران چهارمين كشور توليد كننده مركبات در دنيا است وواردات اين اقلام از خارج كار ساده اي نيست.

وزير بازرگاني در باره كاهش توليد داخل افزود: مسووليت اين امر با وزارت جهاد كشاورزي است و چنانچه مركبات در انبارها احتكار شود بايد با دوراهكار اقتصادي از جمله واردات 1000 تن كالاي مشابه و نيزسيستم زور و درفش محتكر را وادار به عرضه ميوه به بازاركرد.