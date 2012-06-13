ابوالفضل شاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام هفت هزار بازرسی توسط اداره کل تعاون، رفاه و اموراجتماعی گفت: از این تعداد سه هزار بازرسی موردی و چهار هزار بازرسی نیز زمان بندی شده بوده است.



وی ادامه داد: بازرسی های زمان بندی شده از جمله بازرسی های است که با زمان بندی مشخص و از پیش تعیین شده صورت میگیرد و بازرسی های موردی نیز از جمله بازرسی هایی است که یا بر اساس اتفاقات رخ داده و یا بر اساس تقاضای افراد انجام می شود.



رئیس اداره بازرسی کار استان قم بیان کرد: این اداره 6 هزار مکاتبه نیز با مراکز صنعتی و تولیدی و همچنین مراکز وابسته انجام داده است.



شاهدی به ارائه آموزش های لازم این اداره به مسئولان ایمنی کارگاه های تولیدی و صنعتی اشاره کرد و ابراز کرد: در سال گذشته بیش از 5 هزار و هفتصد نفر ساعت کلا س های آموزشی برگزار می کند.