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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۲۵

بيست و پنجمين دوره مسابقات كشتي جام تختي - تهران

شروع توفاني مهدي حاجي زاده

مهدي حاجي زاده ، تنها دارنده مدال طلاي كشتي آزاد ايران در 4 سال اخير، شروع توفاني در رقابت هاي جام جهاني پهلوان تختي داشت.

به گزارش خبرنگار " مهر" قهرمان جويباري كشتي جهان در دوردوم رقابت هاي وزن 72 كيلوگرم توانست ديويد پاپويان ارمنستاني را اسير فنون زيباي خود كند. حاجي زاده در تايم اول 2 بر صفر به پيروزي رسيد و در تايم دوم نيز با نتيجه 5 بر 2 حريف ارمنستاني خود را پشت سر گذاشت. حاجي زاده در دور سوم رقابت هاي جام تختي بايد به مصاف اصغر بذري ديگر كشتي گير مازندراني حاضر در اين وزن برود.
در ديگر ديدارهاي وزن 74 كيلوگرم و در دور دوم اين رقابت ها مجيد محمدي نايب قهرمان جام ياشار دوغو با نتيجه 6 بر يك دميرتاس از تركيه را شكست داد و مسعود مصطفي جوكار نيز توانست با نتيجه 3 بر 2 واردانيان از ارمنستان را شكست دهد.

کد مطلب 162589

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