  1. ورزش
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

فتح الله زاده به مهر خبر داد:

جباری و رحمتی 90 درصد در استقلال می‌مانند/ مذاکره با سه بازیکن خارجی

جباری و رحمتی 90 درصد در استقلال می‌مانند/ مذاکره با سه بازیکن خارجی

مدیر عامل باشگاه استقلال از ماندن جباری و رحمتی در تیم استقلال و مذاکره خود با سه بازیکن خارجی مد نظر قلعه نویی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت مجتبی جباری و مهدی رحمتی و همچنین مذاکره با بازیکنان خارجی ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما برخلاف بعضی از دوستان برای آنکه آرامش تیم ملی بهم نخورد، به احترام این تیم با بازیکنان ملی پوش مذاکره ای نکردیم. اما خود من صبح چهارشنبه با جباری و رحمتی برای تمدید قراردادشان با استقلال مذاکره کردم.

وی در همین خصوص افزود: مذاکرات من با این بازیکنان بسیار مثبت بود و به احتمال 90 درصد آنها قرارداد خود را با باشگاه استقلال تمدید خواهند کرد، بنابراین هواداران نگران این موضوع نباشند.

فتح الله زاده در خصوص مذاکره خود با بازیکنان خارجی گفت: ما طبق نظر قلعه نویی با سه بازیکن خارجی در پستهای دفاع، حمله و خط میانی مذاکرات خود را آغاز کرده ایم. فعلا نام آنها را نمی توانم ببرم اما ملیت آنها پرتغالی، برزیلی و مجارستانی است.

کد مطلب 1625894

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