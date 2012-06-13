به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت مجتبی جباری و مهدی رحمتی و همچنین مذاکره با بازیکنان خارجی ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما برخلاف بعضی از دوستان برای آنکه آرامش تیم ملی بهم نخورد، به احترام این تیم با بازیکنان ملی پوش مذاکره ای نکردیم. اما خود من صبح چهارشنبه با جباری و رحمتی برای تمدید قراردادشان با استقلال مذاکره کردم.

وی در همین خصوص افزود: مذاکرات من با این بازیکنان بسیار مثبت بود و به احتمال 90 درصد آنها قرارداد خود را با باشگاه استقلال تمدید خواهند کرد، بنابراین هواداران نگران این موضوع نباشند.

فتح الله زاده در خصوص مذاکره خود با بازیکنان خارجی گفت: ما طبق نظر قلعه نویی با سه بازیکن خارجی در پستهای دفاع، حمله و خط میانی مذاکرات خود را آغاز کرده ایم. فعلا نام آنها را نمی توانم ببرم اما ملیت آنها پرتغالی، برزیلی و مجارستانی است.