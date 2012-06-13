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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

کولیوند مطرح کرد:

کرج به جایگاهی برای استقرار نمایندگان نیاز دارد

کرج به جایگاهی برای استقرار نمایندگان نیاز دارد

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی خواستار اختصاص و یا ساخت محلی برای استقرار نمایندگان شهرستان کرج شد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با طرح این موضوع، اظهار داشت: نمایندگان برای رسیدگی به امور و ملاقاتهای مردمی نیاز به محلی برای این کار دارند. اما ما الان محلی برای استقرار نمایندگان نداریم.

وی افزود: ارگانهایی مثل استانداری و فرمانداری با تخصیص اعتبار می توانند برای ایجاد این محل اقدام کنند و خانه ای تحت عنوان خانه ملت برای نمایندگان ساخته شود.

 کولیوند اظهار داشت: اختصاص جایگاهی مشخص و ثابت برای نمایندگان لازم است و در صورتیکه این محل اختصاص داده شود، این خانه برای 50 سال آینده کرج می ماند.

نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: مردم نمایندگان را به عنوان وکیل خود در خانه ملت انتخاب کرده اند و به تبع آن ملاقاتهایی مردمی نیز ترتیب داده می شود و برای انجام آن جایگاهی نیاز است که با ساخت یا تخصیص محلی به عنوان "خانه ملت" در کرج می توان این مشکل را حل کرد.

کولیوند گفت: با حمایت بعضی ارگانها می توان کرج را صاحب "خانه ملت" کرد.

کد مطلب 1625896

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