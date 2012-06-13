به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین 22 فیلم راه یافته به بخش مسابقه رویش یاس‌ها نخستین جشنواره فیلم ویدیویی تهران عبارتند از: "4حرفی" به کارگردانی جمشید محمودی، "آبروی از دست رفته آقای صادقی" به کارگردانی آیدا پناهنده، "آشنایی با لیلا" به کارگردانی عادل یراقی، "آفریقا" به کارگردانی هومن سیدی، "انگشتر" به کارگردانی سیدجمال حاتمی، "پلاک 7 کوچه پاییز" به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی، "چرخ و فلک" به کارگردانی حسن فتحی، "چهارگاه" به کارگردانی مجید تربتی فرد، "حرف مردم" به کارگردانی داریوش یاری، "خانه کاغذی" به کارگردانی محمود معظمی، "دختر...پدر ...دختر" به کارگردانی پناه برخدا رضایی.

از دیگر آثار این بخش می‌توان به "سیلی شیرین" به کارگردانی عمار باستان فرد- محمد باقرآبادی، "شعله در باد" به کارگردانی فرهاد مهرانفر، "صدای چشمه" به کارگردانی هوشنگ فلاح‌رضایی، "عاشقانه‌ای برای سرباز وظیفه، رحمت" به کارگردانی پوریا آذربایجانی، "فیروزه سیاه" به کارگردانی رضا بهشتی، "محدوده ابری" به کارگردانی روح اله سهرابی، "مشت زن" به کارگردانی روزبه روحی‌پور، "میان ماندن و رفتن" به کارگردانی بهروز شعیبی، "نامه‌های خیس" به کارگردانی مرجان اشرفی زاده، "نه، یک اتفاق ساده" به کارگردانی جمشید بهمنی، "یک داستان عاشقانه" به کارگردانی مصطفی کوشکی اشاره کرد.

این آثار توسط هیاتی متشکل از محسن علی‌اکبری، طهماسب صلح‌جو، محمد هادی کریمی، وحید موسائیان و محمد حسین نیرومند از میان 202 عنوان فییلم ویدیویی دسیده به دبیرخانه در بخش رویش یاس‌ها برای حضور در مرحله مسابقه انتخاب شده است.

فیلم‌های "آفریقا" به کارگردانی هومن سیدی، "دختر... پدر...دختر"به کارگردانی پناه‌برخدا رضایی، "نامه‌های خیس" به کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده و فیلم "نه، یک اتفاق ساده" به کارگردانی جمشید بهمنی از ایران در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره حضور دارند.

این چهار عنوان فیلم از میان فیلم‌های بخش مسابقه ایران(رویش یاس‌ها) انتخاب شده‌اند.