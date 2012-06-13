اجرای کلاس رباتیک در طرح اوقات فراغت بابلسر

ندا داننده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین کتابخانه عمومی بابلسر در سال 43 تاسیس که ابتدا ساختمان آن درشهرداری و سپس به طبقه دوم مسجد جامع انتقال یافت و از سال 72 کتابخانه عمومی امیر پازواری به صورت ساختمانی مستقل در شهرستان بابلسر شروع به فعالیت کرد.

وی با اشاره به اینکه این کتابخانه درحال حاضر دارای 29 هزار و 672 نسخه کتاب است، افزود: این کتابخانه دارای 112 نسخه غیرفارسی، دو هزار و 881 نسخه کودکان و 231 عدد منابع سمعی و بصری است.

داننده، سهمیه نشریه روزآمد ارسالی شهرستان بابلسر را 43 نشریه در ماه دانست و بیان داشت: اهدایی کتابهای کتابخانه عمومی بابلسر بسیار راضی‌ کننده‌بوده و ماهانه نزدیک به 400 جلد کتاب به این کتابخانه اهدا می‌ شود.

این مسئول درباره عمده فعالیت این کتابخانه ابراز داشت: کتابخانه امیر پازواری در تمام فصول در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، انجمن شعر و ادب، آشنایی با مفاهیم قرآنی، قصه‌ گویی، ادبیات داستانی و کلاس‌های آموزشی مبارزه با اعتیاد برای آقایان و خانم‌ ها فعالیت می‌کند.

رئیس اداره کتابخانه عمومی بابلسر، از برگزاری نمایشگاه‌های دائمی کتاب در تمام فصول و نمایشگاه غیردائمی کتاب که به شکل فصلی برگزار می‌شود خبر داد.

وی تصریح کرد: مثنوی ‌خوانی، ادبیات داستانی، برگزاری عصری با شعر به مناسبت‌ های مختلف، برگزاری مسابقات فرهنگی ماهانه به صورت آنلاین و مکتوب و برگزاری مسابقات فرهنگی شهرستانی از جمله برنامه این کتابخانه در طول سال است.

داننده از برگزاری کلاس‌های رباتیک درایام تابستان خبر داد و اذعان داشت: این کلاس‌ها بر اساس علاقمندی و توانمندی با تخفیف ویژه هنرجو پذیرفته و همچنین آنها را به صورت تیم گروهی برای شرکت در مسابقات خوارزمی آماده می‌کند.