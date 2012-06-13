  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

سرورالدین به مهر خبر داد:

تجمیع آزمونهای کشوری/ برگزاری آزمون مشترک کارشناسی ناپیوسته در شهریور

تجمیع آزمونهای کشوری/ برگزاری آزمون مشترک کارشناسی ناپیوسته در شهریور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به گام اول برای تجمیع آزمونهای کشوری از برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته به صورت مشترک میان دانشگاه آزاد و وزارت علوم خبر داد.

محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از ارائه پیشنهاد به وزارت علوم برای تجمیع آزمونها،‌ وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد موافقت کردند که به صورت آزمایشی یکی از آزمون ها را به صورت مشترک برگزار کنیم تا گام اولیه برای تجمیع آزمونها برداشته شود.

وی افزود: این موضوع قدم اول برای تجمیع تمامی آزمونها از جمله آزمونهای دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی، دانشگاههای غیرانتفاعی است.

سرورالدین خاطرنشان کرد: این موضوع به ساماندهی آزمونهای کشوری و رفاه داوطلبان و استفاده از امکانات موسسات آموزش عالی به صورت مناسب منجر می شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: برای آزمون آزمایشی مشترک، آزمون کارشناسی ناپیوسته 91 دانشگاه آزاد با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تجمیع می شود و ثبت‌نام این آزمون به صورت متمرکز فقط از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از روز سه‌شنبه 30 خرداد ماه آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: داوطلبان تا 6 تیرماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند و آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی 2 شهریور ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1625899

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