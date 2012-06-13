تجمیع آزمونهای کشوری/ برگزاری آزمون مشترک کارشناسی ناپیوسته در شهریور

محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از ارائه پیشنهاد به وزارت علوم برای تجمیع آزمونها،‌ وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد موافقت کردند که به صورت آزمایشی یکی از آزمون ها را به صورت مشترک برگزار کنیم تا گام اولیه برای تجمیع آزمونها برداشته شود.

وی افزود: این موضوع قدم اول برای تجمیع تمامی آزمونها از جمله آزمونهای دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی، دانشگاههای غیرانتفاعی است.

سرورالدین خاطرنشان کرد: این موضوع به ساماندهی آزمونهای کشوری و رفاه داوطلبان و استفاده از امکانات موسسات آموزش عالی به صورت مناسب منجر می شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: برای آزمون آزمایشی مشترک، آزمون کارشناسی ناپیوسته 91 دانشگاه آزاد با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تجمیع می شود و ثبت‌نام این آزمون به صورت متمرکز فقط از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از روز سه‌شنبه 30 خرداد ماه آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: داوطلبان تا 6 تیرماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند و آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی 2 شهریور ماه برگزار می‌شود.