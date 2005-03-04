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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۳۵

16 اسفندماه برگزار مي شود

هم انديشي هنر وجهاني شدن در فرهنگسراي نياوران

دومين هم انديشي هنر و جهاني شدن ،پيرامون موضوع سنت و هنر درفرهنگهاي ايران و ژاپن در فرهنگسراي نياوران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر اين هم انديشي روز يكشنبه شانزدهم اسفند ماه از ساعت  نه و سي دقيقه صبح تا هجده وسي دقيقه عصر در جمع اصحاب قلم و مطبوعات برگزار مي شود.

 در دومين هم انديشي هنرو جهاني شدن ، سفير و رايزن فرهنگي ژاپن ،  " ايرج نعيمايي " رييس گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر و " مژگان جهان آرا " دبير علمي اين هم انديشي به سخنراني  مي پردازند.

سپس " سوگيمورا " درباره گسترش هنر ايران به سوي شرق و نفوذ آن در هنر و ساخته هاي ژاپني و " هاشم رجب زاده " پيرامون مبحث زيبايي شناسي ادب ژاپن  به شرح مي پردازند.

هم چنين علاقمندان مي توانند از كارگاه خوشنويسي و كارگاه  گل آرايي و مراسم چاي ژاپني نيز ديدن كنند.

فهرست نويسي قطعات خوشنويسي ، هنر استفاده از قلم مو ،بررسي روابط تجاري ايران و ژاپن ، تقابل ميان گيرايي و سادگي ، نگاه شرقي در آثا ر هنري ايراني و ژاپني از ديگر بخش هاي تشكيل دهنده اين همايش هستند.

کد مطلب 162590

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