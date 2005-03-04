هم انديشي هنر وجهاني شدن در فرهنگسراي نياوران

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر اين هم انديشي روز يكشنبه شانزدهم اسفند ماه از ساعت نه و سي دقيقه صبح تا هجده وسي دقيقه عصر در جمع اصحاب قلم و مطبوعات برگزار مي شود.

در دومين هم انديشي هنرو جهاني شدن ، سفير و رايزن فرهنگي ژاپن ، " ايرج نعيمايي " رييس گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر و " مژگان جهان آرا " دبير علمي اين هم انديشي به سخنراني مي پردازند.

سپس " سوگيمورا " درباره گسترش هنر ايران به سوي شرق و نفوذ آن در هنر و ساخته هاي ژاپني و " هاشم رجب زاده " پيرامون مبحث زيبايي شناسي ادب ژاپن به شرح مي پردازند.

هم چنين علاقمندان مي توانند از كارگاه خوشنويسي و كارگاه گل آرايي و مراسم چاي ژاپني نيز ديدن كنند.

فهرست نويسي قطعات خوشنويسي ، هنر استفاده از قلم مو ،بررسي روابط تجاري ايران و ژاپن ، تقابل ميان گيرايي و سادگي ، نگاه شرقي در آثا ر هنري ايراني و ژاپني از ديگر بخش هاي تشكيل دهنده اين همايش هستند.