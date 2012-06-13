پرداخت 35 میلیارد ریال به کشاورزان و دامداران شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فاریابی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان دشتی اظهار داشت: مبلغ 150میلیارد ریال برای متقاضیان در زمینهای دامداری، گلخانهای، مرغداری ، خرید تراکتور، تولیدات قارچ و... مورد نیاز است.
وی به مزایای اختصاص اعبارات به این طرحها و آغاز به کار این طرح ها پرداخت و اضافه کرد: با اختصاص این مبلغ برای 391 نفر شغل ایجاد خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی دشتی ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که به شهرستان دشتی ابلاغ شده است راستیآزمایی خرد به عهده اداره تعاون، کار و امور اجتماعی است.
وی افزود: امسال یکهزار و 200 متر قنات باغان و لاور شرقی لایروبی و قالبگذاری شده که برای اجرای این پروژه یکهزار و 400 میلیون ریال هزینه شده است که در هفته جهاد کشاورزی افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
فاریابی یادآورشد: 11.2 کیلومتر خط انتقال لولهگذاری از چاهها تا مزارع به عنوان بخشی از مهمترین برنامههای جهادکشاورزی در سال گذشته آغاز شده بود که به اتمام رسیده و در هفته جهاد کشاورزی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
رئیس اداره تعاون، کار و امور اجتماعی دشتی نیز در این نشست اظهار داشت: در سال جاری 46 شرکت تعاونی در شهرستان دشتی با موضوعات کشاورزی ثبت نام کرده اند که 22 شرکت تعاونی آماده فعالیت هستند.
حسین خالقی افزود: تعداد 777 نفر در سامانه توسعه بخش کشاورزی ثبت نام کرده که از این تعداد 123 تک هستند که برای 203 نفر شغل ایجاد خواهند کرد و مابقی نیز به عنوان شرکت تعاونی ثبت شده که برای 129 اشغالزایی خواهند کرد.
وی ادامه داد: جمع کل پرونده هایی که برای اشتغال به کارگروه ارجاع شده است 332 نفر است.
نظر شما