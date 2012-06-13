پرداخت یارانه برای تجاری سازی بهترین طرح های فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد صاحب کار امروز در نشست روسای پارکهای فناوری و مدیران مراکز رشد با اشاره به حمایت های معاونت علمی از طرحهای تحقیقاتی مراکز رشد و پارکهای فناوری کشور، افزود: طی اعلام فراخوانی از پارکها و مراکز رشد کشور خواسته شد تا طرحهای تجاری سازی خود را به این معاونت معرفی کنند.



مدیر کل سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در این فراخوان 19 شرکت دانش بنیان مستقر در پارکهای فناوری طرحهای خود را ارسال کردند، یادآور شد: در این فراخوان 40 طرح ارسال و از این تعداد 30 طرح انتخاب شد.



وی ادامه داد: از این تعداد طرحهای منتخب به میزان 7 میلیارد و 650 میلیون تومان در راستای تجاری سازی حمایت شد.



صاحب کار با بیان اینکه 80 تا 85 درصد از طرحهای مبتنی بر فناوریهای نوین به بازار راه پیدا نمی کنند، اضافه کرد: در این راستا در سال جاری برنامه هایی در دستور کار معاونت علمی قرار دارد که از آن جمله می توان به اعطای تسهیلات برای اخذ خدمات تجاری سازی که شامل ثبت اختراع، رصد فناوری، انتقال فناوری، رصد بازار، سرمایه گذاری ریسک پذیر، خدمات حقوقی و بازاریابی بین المللی می شود،‌ اشاره کرد.



وی اعطای یارانه به تجاری سازی طرحهای مبتنی بر فناوریهای نوین را از دیگر خدمات این معاونت نام برد و خاطر نشان کرد: این یارانه به منظور ارائه خدمات مراحل تجاری سازی طرحهای منتخب پارکها و مراکز رشد اعطا می شود.