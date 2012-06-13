نظر روسیه و چین در خصوص بشار اسد/ کشته شدن 700کادر سرهنگ سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، گفته می شود کشورهای روسیه و چین در موضوع سوریه و بشار اسد اعلام کردند نظر ما این است که سیستم حکومتی سوریه با قی بماند ولی در مورد ماندن بشار اسد نظری نداریم.

گفته می شود چین اعلام کرده است ما در موضوع سوریه تابع سوریه هستیم و هر کاری سوریه دراین خصوص انجام دهد ما هم تبعیت می کنیم.

خبرهای رسیده از اوضاع داخلی سوریه نشان می دهد شدت خشونت ها از سوی معترضین در این کشور افزایش پیدا کرده و در حدود 700 نفر از کادرهای سرهنگ ارتش سوریه در درگیری با تروریست ها کشته شده اند.

گفته می شود شدت خشونت و قصاوت در کشتار مردم در الحوله بی نظر یوده و حتی طالبان هم در این حد جنایت نکرده است.