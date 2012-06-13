203 انشعاب غیرمجاز آب در مازندران جمع آوری شد

رضا فکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 11 هزار و 27 قرارداد انشعاب آب و پنج هزار و 220 انشعاب فاضلاب مجاز داشته که 203 فقره انشعاب غیرمجاز آب تبدیل به انشعاب مجاز شده است.

وی پیامدهای استفاده از اشتراک های غیرمجاز توسط شهروندان را نوسان و افت فشار آب در نقاط مختلف شهر بالا رفتن هزینه های تولید و توزیع آب در شبکه توزیع شهری عنوان کرد و افزود: انشعابات غیرمجاز بخشی از هدر رفت آب در برآوردها حساب می شود که نیاز به ساماندهی دارد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب مازندران تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش انشعابات غیرمجاز لازم است تمام دستگاههای اجرایی همکاریهای لازم در جهت جمع آوری این نوع انشعابات را داشته باشند.

