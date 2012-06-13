متکدیان محدوده روستاهای شهرری ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار ناحیه هفت شهرداری منطقه 20 با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح ساماندهی کارتن خواب ها و متکدیان از سطح شهر با هماهنگی اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نسبت به جمع آوری کارتن خواب ها و متکدیان از سطح روستاها اقدام شد.

عطاءالله حسینی با اشاره به اینکه جمع آوری افراد بی خانمان و متکدیان به صورت مستمر با هماهنگی اجرائیات منطقه و با حضور مددکاران اجتماعی انجام می شود، افزود: حضور متکدیان و کارتن خواب ها در سطح ناحیه علاوه بر اینکه چهره شهر را آلوده می سازد بستر ارتکاب جرم و جنایت را نیز مهیا می کند.

وی اجرای طرح مبارزه با جانوران موذی در سطح روستاها را از جمله اقدامات مستمر واحد محیط زیست این ناحیه عنوان کرد و بیان کرد: در راستای پاکسازی محیط زیست و جلوگیری از ازدیاد جانوران موذی طرح مبارزه با جانوران موذی از سوی واحد ساماندهی این ناحیه با نصب سه تخته پلاکارد، توزیع 135برگ بروشور، طعمه گذاری 110کلونی، نصب 34عدد دریچه یکطرفه، انسداد 15منفذ، لانه کوبی 16منفذ، جمع آوری شش عدد لاشه و پنج مورد تله گذاری در روستاهای قلعه نو و قمی آباد انجام شد.