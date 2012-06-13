سرهنگ بهمن نورالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد این معاونت در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری، اظهار داشت: همچنین در این راستا در کلانتریهای استان 63 مورد خدمات روان سنجی ارائه شده است.

وی با اشاره به 125 مورد مشاوره انتظامی توسط مراکز مشاوره این معاونت در استان لرستان یادآور شد: همچنین تا کنون 161 مورد مشاوره خانواده نیز توسط این مراکز صورت گرفته است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه های آموزش پیشگیری در سطح استان لرستان تصریح کرد: 58 نمایشگاه آموزش پیشگیری در سطح استان لرستان برگزار شده است.

سرهنگ نورالهی از برگزاری 58 مورد مسابقات انتظامی در نیروی انتظامی استان خبر داد و گفت: تا کنون 334 مورد آموزش حضوری پیشگیری در مساجد و ادارات استان لرستان برگزار شده است.

وی یادآور شد: همچنین در این راستا بیش از 480 مورد تهیه خبر و ارسال به سایت پلیس توسط معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان انجام شده است.