13 منطقه بخش دیشموک فضای آموزشی مناسب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورالدینی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این بخش افزود: برای جبران کمبود این فضای آموزشی درخواست 13 کانکس داده شده است.

وی بیان کرد: همچنین نیاز به 31 معلم ابتدایی نیز برای تدریس در این مقطع وجود دارد.

این مسئول اظهار داشت: کمبود فضای آموزشی مانعی نگران کننده برای تحصیل دانش آموزان این بخش است که لازم است تا آغاز سال تحصیلی جدید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

نورالدینی تاکید کرد: به دلیل عدم امکانات مناسب در این بخش بسیاری از دانش آموزان به رغم علاقه فراوان از درس خواندن صرف نظر می کنند.

وی همچنین با اشاره به طرح های اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد: تابستان امسال دو طرح فراغتی و همچنین طرح هجرت 3 با هدف تقویت زمینه های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی در این بخش اجرا می شود.