  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

در شهرستان کهگیلویه/

13 منطقه بخش دیشموک فضای آموزشی مناسب ندارند

13 منطقه بخش دیشموک فضای آموزشی مناسب ندارند

دهدشت - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش بخش دیشموک در شهرستان کهگیلویه گفت: 13 منطقه این بخش از شهرستان کهگیلویه با کمبود فضای آموزشی مناسب مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورالدینی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این بخش افزود: برای جبران کمبود این فضای آموزشی درخواست 13 کانکس داده شده است.

وی بیان کرد: همچنین نیاز به 31 معلم ابتدایی نیز برای تدریس در این مقطع وجود دارد.

این مسئول اظهار داشت: کمبود فضای آموزشی مانعی نگران کننده برای تحصیل دانش آموزان این بخش است که لازم است تا آغاز سال تحصیلی جدید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

نورالدینی تاکید کرد: به دلیل عدم امکانات مناسب در این بخش بسیاری از دانش آموزان به رغم علاقه فراوان از درس خواندن صرف نظر می کنند.

وی همچنین با اشاره به طرح های اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد: تابستان امسال دو طرح فراغتی و همچنین طرح هجرت 3 با هدف تقویت زمینه های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی در این بخش اجرا می شود.

کد مطلب 1625914

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها