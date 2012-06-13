علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص جلسه شب گذشته مسئولان این باشگاه و مسائل مالی که پیش رو دارند ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست شب گذشته جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال نبود بلکه من به اتفاق رسولی نژاد، امیدوار رضایی، قلعه نویی جلسه ای داشتیم و مسائل مالی باشگاه و تامین منابع برای فصل آینده را مورد بررسی قرار دادیم.

وی درهمین خصوص افزود: بودجه و تامین منابع مالی برای ما اهمیت زیادی دارد بویژه در شرایط فعلی که دست رقبای ما در این خصوص بازتر بوده و شرایط بهتری نسبت به ما دارند و نمی خواهیم از کورس قهرمانی عقب بیفتیم. متاسفانه فصل گذشته نیز مسائل مالی خیلی وقت من را گرفت و اذیتمان کرد حتی می توان گفت به نوعی برروی قهرمان نشدن استقلال در رقابتهای لیگ برتر نیز تاثیر منفی گذاشته بود.

مدیر عامل باشگاه استقلال تاکید کرد: ما برای تامین بخشی از بودجه مد نظر خود صحبتهای کلی را با وزیر ورزش و جوانان انجام داده ایم و بزودی قرار است در این خصوص قراردادی منعقد شود اما هنوز بودجه وزارت ورزش و جونان ابلاغ نشده است.

وی در خصوص میزان این بودجه تاکید کرد: با توجه به شرایط و بالا رفتن هزینه ها و همچنین قیمتها شرایط ایده آل برای ما این است که 60 درصد بودجه باشگاه استقلال را وزارت ورزش تامین کند و 40 درصد دیگر آن را خود ما.

فتح الله زاده خاطر نشان کرد: درگذشته این رقم 50 به 50 درصد بوده است اما در آن موقع هزینه یک فصل تیم حدود 12 میلیارد تومان می شد اما در حال حاضر هزینه و بستن تیم برای یک فصل چیزی حدود 15 تا 16 میلیارد تومان هزینه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات کمبود اعتبارات مالی باعث نمی شود که نتوانید به موقع قرارداد بازیکنان خود مانند رحمتی یا جباری را تمدید کنید، اظهار داشت: نگرانی در این خصوص وجود ندارد و ما بازیکنان خود را حفظ خواهیم کرد در واقع اجازه نمی دهیم که از سایر رقبای خود عقب بیفتیم. ما برای جذب بازیکنان مدنظر خود مشکل مالی نداریم چون ما با آنها قراردادهای منطقی و معقولانه ای بسته ایم و قیمتها را نیز نشکانده ایم.

مدیرعامل باشگاه استقلال تصریح کرد: من با تمام احترامی که برای دوست عزیزم رویانیان قائلم اما باید بگویم در این فصل باشگاه پرسپولیس برای جذب بازیکنان رقم‌های خیلی بالایی را پیشنهاد داده است و به او گفته ام که مطمئن باشید این قیمتها برای خود شما در آینده ای نزدیک دردسر ساز خواهد شد.

وی افزود: ما در فصل نقل و انتقالات اسیر حاشیه ها نخواهیم شد. تیم ما همانطور که همه گفته اند کهکشانی است، من که نمی توانم کهکشانی ها را بیرون بیندازم. شرایط ما با پرسپولیس فرق دارد، چون آنها در فصل گذشته نتایج ضعیفی گرفتند و مجبور بودند که تیم خود را زیر و رو کنند اما ما حداکثر نیاز به 4 بازیکن در پستهای مختلف داریم که آنها را با نظر قلعه نویی جذب خواهیم کرد.

فتح الله زاده تاکید کرد: قلعه نویی به من گفت: " که در فصل نقل و انتقالات کولاک کرده ای". مطمئن باشید بزودی نامه ای به رئیس جمهور خواهیم نوشت و مشکلات را بیان خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که سردار زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس برای جذب تیموریان با وی مذاکره کرده است، گفت: مذاکره کردن که اهمیتی ندارد می خواهید همین الان من به مسی زنگ بزنم و با او مذاکره کنم. باید شرایط حضور یک بازیکن را در تیم مهیا کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال اظهار داشت: در حال حاضر باشگاه پرسپولیس از امکانات دولتی استفاده می کند و ما نمی توانیم مانند آنها این کار را انجام دهیم. من در حال حاضر نمی خواهم در خصوص این موضوع بیشتر صحبت کنم. پرسپولیسی ها به بازیکنانی که جذب می کنند خودرو می دهند اما ما امکان این کار را نداریم اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند به هواداران استقلال می گوییم که شرکتهایی که صاحبان این خودرو ها هستند را تحریم کنند.

وی در خاتمه تاکید کرد: درست است که در این فوتبال پول نداریم اما اعتبار داریم.