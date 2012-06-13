به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه فرهنگی عبد صالح ویژه ایام شهادت امام موسی کاظم(ع) در حرم رضوی برگزار می‌شود.

این مسابقه برای عموم زائران بارگاه منور رضوی و در شمارگان 15 هزار برگه مسابقه تدارک دیده شده است.

آشنایی با زندگانی و شخصیت حضرت امام موسی کاظم(ع)، سخاوت و بخشندگی آن حضرت، امام کاظم(ع) و بخشش لغزش‌ها، ارشاد امام موسی کاظم(ع)، آداب زیارت و احکام از مباحث مطرح شده در این مسابقه است.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند برای دریافت برگه‌های مسابقه به غرفه‌های اطلاع‌رسانی و راهنمای زائر در تمام اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی مراجعه کنند.

استاندار بغداد شمشیری مرصع را به موزه آستان قدس رضوی اهداء کرد

استاندار بغداد یک شمشیر مرصع که به طرز بسیار زیبایی با هنراصیل اسلامی به حدیث "لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار" مزین شده بود، به موزه آستان قدس رضوی اهداء کرد.

مراسم اهدای این شمشیر که دارای غلافی با روکش طلایی است و روی بدنه و غلافش به طرز بسیار زیبایی حدیث مروت حک شده با حضور روسای نذورات، خزانه‌داری، موزه‌ها و معاون اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

استاندار بغداد در حاشیه اهدای شمشیر گفت: ارادات قلبی‌ام به ساحت امام رضا(ع) انگیزه اصلی اهدای این شمشیر است.

صلاح عبدالرزاق ادامه داد: حرم مطهر رضوی الگوی توسعه عتبات عالیات و مایه افتخار و مباهات تمام شیعیان و مسلمانان جهان است و یکی از دلایل انتخابم نیز همین شکوه و جلال این آستان مقدس است.

نگاهی به کهن‌ترین موقوفات در کتاب "بیست وقف‌نامه از خراسان"

در کتاب "بیست وقف‌نامه از خراسان"، 20 نمونه از کهن‌ترین وقف‌نامه‌های موجود در خراسان و آستان قدس رضوی با ارائه توضیحات عنوان شده است.

نویسنده در این کتاب به وقف‌نامه‌هایی پرداخته که دارای ارزش تاریخی، ادبی و نگارشی است. وقف‌نامه‌های کتاببه ترتیب از قدیم به جدید، از سال 829 ق با وقف‌نامه گوهرشاد خاتون شروع و با وقف‌نامه حاج فرامرزخان سبزواری در سال 1291ق ختم می‌شود.

در نگارش این کتاب برای هر وقف‌نامه، مقدمه‌ای در معرفی واقف و رقبات آن وقف آمده و در صفحات پایانی کتاب نیز تصاویر برخی از وقف‌نامه‌های مشهور درج شده است.

این کتاب را رضا انزابی ‌پور و 17 نفر از دانشوران و پژوهش‌گران عرصه وقف‌پژوهی در 350 صفحه، تهیه و تدوین کرده‌اند.

کتاب "بهینه‌سازی موقوفات راز ماندگاری" چاپ و منتشر شد

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی کتاب بهینه‌سازی موقوفات راز ماندگاری را در 278 صفحه چاپ و منتشر کرد.

حسن درجی از دانش‌پژوهان رشته فقه و اصول مدرسه علمیه نواب این کتاب را با موضوع قواعد و ضوابط فقهی و حقوقی وقف در اسلام تهیه و تدوین کرده است.

این کتاب به همت محمدرضا نجفی ویراستاری شده و رویکرد اصلی آن پژوهش درباره بهینه‌سازی و کارآمدی موقوفات و بهره‌گیری از منابع اصلی فقه اسلامی است، به‌طوری که هم موجب تحقق نیات واقفان و هم باعث تشویق خیرین به وقف اموال خود شود.

اعلام ویژه برنامه‌های شهادت امام کاظم(ع) در حرم مطهر رضوی

برنامه‌های ویژه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در ایام شهادت امام موسی کاظم(ع) اعلام شد.

در شب شهادت هفتمین امام شیعیان همزمان با بیست و پنجم خردادماه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در صحن‌های حرم مطهر رضوی، در مراسم سوگواری در رواق بزرگ امام خمینی(ره) آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد سخنرانی و سپس سعید حدادیان دعای پرفیض کمیل را قرائت خواهد کرد.

این گزارش حاکی از آن است؛ در شام شهادت پدر بزرگوار حضرت رضا(ع) نیز برنامه ویژه‌ای تدارک دیده شده و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء حجت‌الاسلام والمسلین رفیعی از اساتید حوزه و دانشگاه سخنرانی خواهد کرد.

در نخستین ساعات صبح شهادت امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی کاظم(ع) پرچم گنبد منور رضوی و پوشش ضریح مطهر نیز توسط خدام و سرکشیک‌های حرم مطهر رضوی به نشانه عزا به رنگ سیاه در می‌آید.

اهدای مدال طلای قهرمان کاراته زنان آسیا به موزه‌ آستان قدس رضوی

مدال طلای قهرمان کاراته زنان آسیا به موزه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد.

در این مراسم مدال طلای مسابقات آسیایی هندوستان که توسط "اهداء طبق فروش" به عنوان تنها نماینده اعزامی جمهوری اسلامی کسب شده بود، به آستان قدس رضوی اهدا شد تا در کنار دیگر اشیاء موزه‌ مرکزی آستان قدس رضوی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرد.

اهداء طبق فروش در حاشیه این مراسم ضمن ابراز خوشحالی از این اقدام، گفت: در تمام زندگی ورزشی‌ام بارها از امام رضا(ع) کمک خواسته‌ام و همیشه مرا مورد لطف قرار داده‌اند و نیت کردم در صورت موفقیت مدال خود را به موزه‌ مرکزی آستان قدس اهدا کنم.