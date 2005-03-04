بازتاب انتصاب استانكو به عنوان مربي جديد سپاهان بر روي سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا

به گزارش خبرنگار " مهر" سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا پيرامون حضور استانكو به جاي ناصر پورمهدي در سمت سرمربيگري تيم سپاهان گزارش داد: استانكو سابقه 10 سال مربيگري دارد كه از جمله مي توان به هدايت تيم هاي پرسپوليس و تيم ملي ايران از جانب او اشاره كرد. او در تاريخ 15 ژانويه (26 دي) در سمت مدير فني باشگاه سپاهان مشغول به كار شد. مديريت باشگاه به دانش اين مربي در ديدارهاي جام باشگاه هاي آسيا مقابل تيم هاي العين امارات و الوحده سوريه اعتماد دارد.