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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

دانایی خبر داد:

افتتاح نمایشگاه عکس "آن" در حوزه هنری استان سمنان

افتتاح نمایشگاه عکس "آن" در حوزه هنری استان سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان سمنان از آغاز به کار نمایشگاه عکس "آن" با موضوع "معماری ایرانی و اسلامی" در گالری خورشید این اداره در سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه عکس "آن" به خبرنگاران گفت: در این نمایشگاه، 25 اثر از هنرمندان استان سمنان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به موضوع عکس های این نمایشگاه تصریح کرد: به تصویر کشیدن بناهای تاریخی و مذهبی استان سمنان و معماری اسلامی و ایرانی از مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان همچنین اظهار داشت: این آثار شامل منتخبان و راه یافتگان به بخش نهایی نخستین جشنواره عکس "آن" که از سوی حوزه هنری استان سمنان در سال 89 برگزار شده بود است.

به گزارش مهر: این نمایشگاه که تا پایان خرداد ماه جاری ادامه دارد به همت دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان، با حضور جمعی از هنرمندان، در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان افتتاح شد.

کد مطلب 1625924

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