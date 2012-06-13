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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

صابونی خبر داد:

افتتاح 10 هزار واحد مسکونی مهر پرند با حضور رئیس جمهور

افتتاح 10 هزار واحد مسکونی مهر پرند با حضور رئیس جمهور

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شهر جدید پرند از افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر این شهر با حضور رئیس جمهور در روز پنجشنبه هفته جاری خبر داد.

سعید صابونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا پنج شنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، مهندس علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و هیات همراه و جمعی از مسوولان شهری  10 هزار واحد مسکونی در این شهر به بهره برداری می رسد و تحویل مالکان می شود.

وی 9 هزار و 900 واحد از مجموع 10 هزار واحد مسکونی قابل افتتاح را مربوط به واحدهای کوزو در فاز 5 شهر پرند عنوان کرد و گفت: 100 واحد بقیه مربوط به شرکت های ساختمانی است که در این نوبت افتتاح می شود.

صابونی عنوان کرد: این 10 هزار واحد با تمام امکانات آب، برق، گاز و ... به مالکان تحویل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه هم اکنون 30 هزار واحد نزدیک به بهره برداری داریم از تحویل 10 هزار واحد مسکونی دیگر تا یک ماه آینده خبر داد.

کد مطلب 1625925

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